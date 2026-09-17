Ți-e dor de gustul autentic al produselor făcute cu grijă, după tradiție?

Atunci „Pachet din Bucovina” este pentru tine!

🥩 Ce găsești în pachet?

Cârnați afumați • Ceafă afumată • Mușchiuleț Montana/File afumat • Kaizer afumat • Slăninuță tradițională afumată • Salam uscat • Pastramă afumată • Piept copt • Toba • Caș • Cașcaval • Zacuscă • Miere de albine • Lapte acru • Socată • Ciocolată de casă • Varză murată • Gogonele și castraveți murați.

Gustul Bucovinei, direct pe masa ta!

🤍 Și pentru că ne place să oferim din inimă:

🧅 Ceapa roșie și 🌭 muștarul Orizont sunt din partea casei!

Toate produsele sunt ambalate în vid, pentru a păstra cât mai bine gustul și prospețimea lor.

✨ Tradiție. Calitate. Gust autentic.

Asta înseamnă un adevărat Pachet din Bucovina!

📦 Gramajele pot varia ușor, deoarece produsele sunt artizanale, nu fabricate în serie.

📲 Comenzi pe WhatsApp:

☎️ +40 741 913 133

☎️ +40 742 874 676

☎️ +40 752 922 955

🎁 Fie că îl alegi pentru tine, pentru familie sau ca dar pentru cineva drag, adu gustul Bucovinei mai aproape de casă!

❤️ Pachet din Bucovina – din inima Bucovinei, pe masa ta!

🎥 Vezi produsele în video și spune-ne: ce ai gusta prima dată? 😋

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