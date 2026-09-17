Gustul Bucovinei, direct pe masa ta!

Ți-e dor de gustul autentic al produselor făcute cu grijă, după tradiție?
Atunci „Pachet din Bucovina” este pentru tine!
🥩 Ce găsești în pachet?
Cârnați afumați • Ceafă afumată • Mușchiuleț Montana/File afumat • Kaizer afumat • Slăninuță tradițională afumată • Salam uscat • Pastramă afumată • Piept copt • Toba • Caș • Cașcaval • Zacuscă • Miere de albine • Lapte acru • Socată • Ciocolată de casă • Varză murată • Gogonele și castraveți murați.
🤍 Și pentru că ne place să oferim din inimă:
🧅 Ceapa roșie și 🌭 muștarul Orizont sunt din partea casei!
Toate produsele sunt ambalate în vid, pentru a păstra cât mai bine gustul și prospețimea lor.
✨ Tradiție. Calitate. Gust autentic.
Asta înseamnă un adevărat Pachet din Bucovina!
📦 Gramajele pot varia ușor, deoarece produsele sunt artizanale, nu fabricate în serie.
📲 Comenzi pe WhatsApp:
☎️ +40 741 913 133
☎️ +40 742 874 676
☎️ +40 752 922 955
🎁 Fie că îl alegi pentru tine, pentru familie sau ca dar pentru cineva drag, adu gustul Bucovinei mai aproape de casă!
❤️ Pachet din Bucovina – din inima Bucovinei, pe masa ta!
🎥 Vezi produsele în video și spune-ne: ce ai gusta prima dată? 😋
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