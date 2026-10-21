Proiectul „Program de conservare și monitorizare a biodiversității râului Neagra” a fost desemnat câștigător la categoria „Acțiuni în armonie cu natura”, în cadrul programului „Entuziasm pentru viitor”, organizat de dm drogerie markt România.

Inițiatorul acestui proiect, Grupul de Inițiativă Civică (GIC) Suceava, a obținut astfel o finanțare de 25.000 de lei pentru continuarea acțiunilor de conservare a biodiversității râului Neagra, din zona orașului Broșteni. Proiectul se numără printre cele nouă inițiative câștigătoare selectate dintr-un total de 104 proiecte înscrise în programul „Entuziasm pentru viitor”, derulat de dm drogerie markt România.

Inițiativa a fost premiată la categoria „Acțiuni în armonie cu natura”, finanțarea urmând să susțină continuarea activităților de populare a râului cu păstrăv indigen, ecologizarea cursului de apă și monitorizarea biodiversității locale.

Grupul de Inițiativă Civică Suceava a câștigat un premiu de 25.000 de lei pentru continuarea acțiunilor de populare cu păstrăv a râului Neagra

De precizat că acest proiect urmărește protejarea ecosistemului acvatic și conservarea speciilor native, prin acțiuni menite să contribuie la menținerea echilibrului natural al râului Neagra. Proiectul se înscrie într-un efort mai amplu de implicare civică în protejarea mediului și de promovare a responsabilității față de patrimoniul natural al județului Suceava.

Pe lângă finanțarea deja obținută, proiectul GIC Suceava se află printre cele șase inițiative finaliste la votul public. Astfel, proiectul care va întruni cele mai multe voturi până la 15 noiembrie 2026 va beneficia de o finanțare suplimentară, menită să sprijine dezvoltarea activităților propuse. Votul se poate face online, pe platforma programului „Entuziasm pentru viitor”, disponibilă la adresa www.dm.ro. Pentru a susține proiectul, cei interesați trebuie să acceseze secțiunea dedicată programului, să se autentifice în contul „dm-ul meu” și să selecteze, în formularul „Care proiect vă inspiră cel mai mult?”, proiectul „Program de conservare și monitorizare a biodiversității râului Neagra”. Participarea la vot este gratuită și nu presupune efectuarea unei cumpărături. Fiecare persoană poate vota o singură dată, după completarea și transmiterea formularului.