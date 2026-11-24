Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a comentat marți, la Suceava, situația politică a primarului municipiului reședință de județ, Vasile Rîmbu, suspendat recent din partid de către organizația județeană. În cadrul conferinței de presă susținute alături de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și de miniștrii Dezvoltării și Transporturilor, liderul social-democrat a declarat că validează hotărârea luată de filiala suceveană, bazându-se pe încrederea pe care o are în Gheorghe Șoldan.

Totodată, Sorin Grindeanu și-a exprimat regretul că Vasile Rîmbu a lipsit de la întâlnirea de lucru organizată cu primarii din județ pe tema reformei administrației publice locale, subliniind că discuțiile au avut un caracter strict administrativ, nu politic.

„N-am venit să fac politică aici și n-am făcut. Dovadă că în sală au fost primari de toate culorile și n-am adus nici măcar o dată în discuție chestiuni care nu țin de administrație. Legat de primarul Sucevei, eu am încredere foarte mare în George (n.r. Gheorghe Șoldan, președintele CJ și al PSD Suceava) și având foarte mare încredere în George și în deciziile pe care el împreună cu colegii le iau, din punct de vedere politic – pentru că aici e o decizie politică pe care PSD Suceava a luat-o, cea de suspendare –, eu nu fac decât să-i susțin această decizie, având încredere în el și în colegii din Biroul Permanent Județean”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a evitat să facă aprecieri la adresa activității edilului sucevean, dar a afirmat că absența acestuia de la dezbaterile cu miniștrii de resort a fost un minus pentru discuțiile privind reforma administrativă.

„Nu vreau să comentez cu nimic de bine sau de rău. Pe domnul Rîmbu îl cunosc, îmi pare rău că nu a fost azi de față, pentru că poate ar fi avut idei bune pentru această reformă a administrației publice locale. Pierderea e a mea, în acest moment. Mi-aș dori ca poate la următoarea întâlnire să fie de față, indiferent dacă e sau nu e suspendat din PSD, cântă imnul PNL sau nu-l cântă sau celelalte lucruri… Pe mine mă interesează în acest moment mai mult ca această reformă a administrației locale să fie un succes pentru cetățeni, indiferent de ce culoare are primarul localității respective”, a mai adăugat președintele Camerei Deputaților.

Menționăm că Primăria Suceava a fost reprezentată la întâlnirea de lucru de viceprimarul Dan Ioan Cușnir, exclus din PSD la finalul lunii octombrie a.c..