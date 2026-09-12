Grigoraș: „N-a fost adversarul slab, ne-am prezentat noi la cel mai înalt nivel”

Antrenorul Petre Grigoraș a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor Cetății după victoria zdrobitoare, cu 4-0, împotriva celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, înregistrată în partida de sâmbătă, de pe Areni, din etapa a 7-a a Ligii secunde.

„După o perioadă de secetă, în care am adunat mai puține puncte, am reușit un joc spectaculos și eficient. Ne-am prezentat ca o echipă în adevăratul sens al cuvântului, am arătat o atitudine foarte bună și disponibilitate la efort la cote înalte, am făcut un presing eficient, circulația balonului a fost excelentă și am fost mult mai prezenți în ambele faze. N-a fost adversarul slab, așa cum s-ar putea crede, ci am fost noi la cel mai înalt nivel.

Mă bucur pentru victorie, pentru că au fost niște presiuni articificiale în această săptămână care nu m-au încântat. Jucătorii au reacționat însă extraordinar și țin să-i felicit încă o dată. Impactul cu eșalonul al doilea nu a fost simplu, au existat suișuri și coborâșuri. Mă bucur că publicul este de partea noastră, deoarece ne-a aplaudat doar după victorii, ci ne-a încurajat și după evoluțiile poate mai puțin reușite din partidele cu Chiajna și Popești-Leordeni”, a declarat antrenorul Cetății.

În etapa următoare, sucevenii vor evolua în deplasare, împotriva formației FC Bacău. Meciul este programat sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 11:00.

Foto: Agenția Manifest.