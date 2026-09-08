Gratuitate la transportul local acordată participanților la olimpiade internaționale, pentru a vizita Suceava

Cei aproape 200 de participanți la Olimpiada Internațională de Limba Engleză – IELO, care se desfășoară zilele acestea în Suceava, în premieră, beneficiază de călătorii gratuite cu mijloacele de transport în comun ale TPL Suceava. Măsura, menită să le faciliteze deplasarea între locurile unde sunt cazați și locațiile de desfășurare ale etapelor olimpiadei, dar și pentru vizitarea atracțiilor turistice, este pusă în practică în baza unui parteneriat încheiat între conducerea TPL și cea a IȘJ Suceava.

”Oferim gratuitate la transportul local sau chiar punem la dispoziție un microbuz/autobuz pentru deplasarea unui grup, atunci când suntem solicitați, în limita resurselor disponibile, ori de câte ori Suceava găzduiește evenimente importante, precum o olimpiadă internațională. Este atât un gest de ospitalitate, cât și unul de promovare a Sucevei, a Bucovinei”, a precizat directorul TPL, Gabriel Petruc.

În perioada 6–12 septembrie, Suceava găzduiește cea de-a IV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză – IELO, un eveniment care aduce în Bucovina elevi pasionați de limba engleză, profesori și membri ai comitetului central al competiției. Este pentru prima dată când această competiție internațională este organizată la Suceava, după edițiile desfășurate la București, Constanța și Deva.

Potrivit organizatorilor, IELO 2026 propune participanților un program care îmbină competiția cu descoperirea patrimoniului cultural și istoric al Bucovinei. Programul competițional cuprinde proba scrisă, proba orală și prezentarea proiectelor, urmate de anunțarea rezultatelor finale și de festivitatea de premiere.