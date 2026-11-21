Gimnastele de la CS Vicovu de Sus au obținut rezultate frumoase la cea de-a XXV-a ediție a Cupei Irina Deleanu, competiție de prestigiu organizată la București de Federația Română de Gimnastică Ritmică. Pentru tinerele sportive din Vicovu de Sus, pregătite de antrenoarea Ioana Costea, participarea a reprezentat un moment important în evoluția lor competițională, fiind cea mai importantă provocare de până acum, la doar șase luni de la afilierea clubului la federația de specialitate.

Bilanțul competiției este unul încurajator: două medalii de argint și două de bronz, obținute atât în probele individuale, cât și în cele de ansamblu.

La individual, Sinorchian Cristina, Pojoga Isabela și Costea Melissa au participat pentru a treia oară la o competiție, însă de această dată au făcut un pas important în cariera sportivă. Cristina a debutat la nivelul A, cel mai înalt nivel competițional, reușind să obțină a patra cea mai mare notă dintre cele șapte gimnaste participante. Isabela și Melissa au concurat pentru prima dată la nivelul B, după două participări la nivelul C.

Rezultatele au confirmat progresul celor trei sportive, toate reușind să-și îmbunătățească notele obținute la competițiile precedente.

Mai mult, Isabela Pojoga a urcat pe treapta a doua a podiumului, obținând medalia de argint la proba de coardă, în timp ce Melissa Costea a câștigat medalia de bronz la cerc.

Un alt moment important pentru clubul din Vicovu de Sus l-a reprezentat debutul celor două ansambluri într-o competiție organizată la nivel de federație.

Ansamblul Junioare IV (2017–2018), alcătuit din Chira Maria, Ciolacu Elena, Costea Melissa, Pojoga Antonia, Pojoga Isabela și Reuț Georgiana, a obținut locul al III-lea, intrând în posesia medaliei de bronz.

De asemenea, ansamblul Junioare III (2015–2016), format din Calancea Melania, Cârstean Anais, Chifan Mineta, Cruț Elena și Puha Alesia, a avut o evoluție recompensată cu locul al II-lea și medalia de argint.

Cele două ansambluri au prezentat exerciții fără obiect și cu obiecte, respectiv cercuri pentru Junioare IV și mingi pentru Junioare III.

„Medaliile reprezintă o confirmare a muncii depuse, dar și un motiv de încredere pentru viitor”

Antrenoarea Ioana Costea a declarat că „cel mai important este progresul fetelor și faptul că au curajul să urce treaptă cu treaptă”. La finalul competiției, antrenoarea Ioana Costea s-a declarat mulțumită de rezultatele obținute, subliniind că medaliile reprezintă o confirmare a muncii depuse, dar și un motiv de încredere pentru viitor.

„Sunt foarte mândră de fete și de evoluția lor! Am venit la București cu emoții, dar și cu dorința de a ne măsura nivelul cu sportive din alte cluburi. Pentru noi, fiecare participare este un pas înainte, iar rezultatele de la această ediție ne arată că munca depusă începe să dea roade. Mă bucur în mod special pentru Cristina, care a debutat la nivelul A și a reușit să obțină a patra cea mai mare notă din șapte participante. Este un rezultat foarte bun pentru o primă participare la acest nivel. Isabela și Melissa au făcut, la rândul lor, trecerea la nivelul B și au demonstrat că pot concura cu succes, obținând și medalii la aparate”, a transmis antrenoarea Ioana Costea.

Ea a completat că este tare mândră și de cele două ansambluri, care au participat pentru prima dată la o competiție de asemenea nivel și au reușit să urce pe podium. „Sigur că emoțiile și-au spus cuvântul, iar fetele nu au reușit să arate tot ceea ce pot. Dar aceste experiențe fac parte din sport și sunt convinsă că vor avea multe de învățat din ele. Nu urmărim doar medaliile, ci mai ales progresul fiecărei gimnaste, dezvoltarea încrederii și formarea unor sportive care să știe să lupte pentru obiectivele lor. Suntem la început de drum, dar rezultatele ne dau încredere că suntem pe direcția potrivită. Le felicit pe toate și le asigur că vom continua să muncim pentru a deveni tot mai bune!”, a completat antrenoarea.

Sprijin

Participarea la București a fost posibilă și datorită sprijinului sponsorilor de la CAR, care au suportat taxa de înscriere la competiție. Reprezentanții clubului au mulțumit Federației Române de Gimnastică Ritmică pentru organizare și oportunitatea oferită micilor sportive, precum și autorităților locale și clubului sportiv pentru susținere și condițiile de pregătire.

Un moment special pentru gimnaste l-a constituit întâlnirea cu președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, alături de care au avut ocazia să realizeze fotografii și să schimbe câteva cuvinte. De asemenea, mulțumiri au fost adresate Start-UP SPORT LIVE pentru fotografiile realizate în cadrul competiției.