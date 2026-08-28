Gheorghe Șoldan: „Vom circula pe autostradă din județul Suceava, din august 2027”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că județul va fi conectat la autostrada A7 începând din august 2027. Potrivit acestuia, constructorul celor două loturi dintre Pașcani și Suceava, UMB Spedition, și-a asumat că va face toate demersurile necesare pentru ca circulația pe autostradă să poată începe din județul Suceava, prin zona Dolhasca.

„Un lucru important și o veste extrem de importantă pentru județul Suceava și vreau să o anunț neapărat este inaugurarea a încă 47 de kilometri de autostradă din A7, Autostrada Moldovei. De luni vom putea să circulăm de la Bacău până la București”, a declarat președintele CJ Suceava.

El a precizat că, în ultimele săptămâni, a purtat discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, ai CNAIR și cu constructorul desemnat pentru cele două loturi ale A7 dintre Pașcani și Suceava. Potrivit șefului administrației județene, aceste discuții au dus la o veste favorabilă pentru județul Suceava, iar circulația pe autostradă în județ ar urma să fie posibilă începând din august 2027.

„Am o veste bună pentru județul Suceava. Vom circula pe autostradă, din august 2027, din județul Suceava”, a afirmat Gheorghe Șoldan. El a mai spus că antreprenorul care execută lucrările și-a asumat accelerarea demersurilor astfel încât accesul pe autostradă să fie posibil din zona Dolhasca. „Constructorul a promis că va face tot ce este necesar pentru a intra pe autostradă din județul Suceava, din Dolhasca, și vom circula până la București. Asta este vestea bună”, a declarat Șoldan.

Compania românească UMB Spedition va construi cele două loturi ale autostrăzii Pașcani – Suceava

Compania românească UMB Spedition a fost desemnată câștigătoarea contractelor pentru construirea celor două loturi ale autostrăzii Pașcani – Suceava, parte a Autostrăzii A7. Valoarea cumulată a investiției este de aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA, iar termenul de realizare pentru fiecare lot este de 30 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Primul lot, cu o lungime de 33 de kilometri, va fi realizat pentru suma de 3,06 miliarde de lei, fără TVA. Tronsonul va porni de la Nodul Rutier Pașcani, aferent secțiunii anterioare a A7, și se va încheia la Nodul Rutier Roșcani.

Pe traseul acestui lot vor fi construite mai multe structuri importante, printre care un viaduct peste DJ 208 și CF 517, cu o lungime de 1.049,80 metri, un viaduct peste râul Ruja de 604,60 metri și un pasaj peste pârâul Pulpa, DJ 208S și CF 500, cu o lungime de 868 de metri. De asemenea, proiectul include patru parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii, toate dotate cu infrastructura necesară instalării a minimum opt stații de încărcare pentru autoturisme electrice.

Totodată, pe lotul 1 vor fi amenajate trei noduri rutiere, Tătăruși – Heci, la intersecția cu DJ 208F, nodul Dolhasca, la conexiunea cu DJ 208I, și nodul Roșcani.

Lotul al doilea al autostrăzii Pașcani – Suceava are o lungime de 29 de kilometri și o valoare de 2,86 miliarde de lei, fără TVA. Acesta va fi construit între Nodul Rutier Roșcani și estul municipiului Suceava, unde se va conecta cu viitorul tronson Suceava – Siret.

Pe acest segment vor fi realizate 44 de structuri, dintre care două de complexitate ridicată, un pod peste râul Siret și DJ 208C, în lungime de 845,10 metri, și un pasaj peste calea ferată, de 625,10 metri. Proiectul mai include două parcări de scurtă durată, două spații de servicii și trei noduri rutiere, la Roșcani, care va asigura atât ieșirea de pe autostradă, cât și intrarea pe aceasta, nodul rutier Dumbrăveni, la intersecția cu DJ 208B (Verești – Dumbrăveni) și nodul rutier de la Aeroportul Suceava.