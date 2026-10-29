Gheorghe Șoldan: „Sucevenii au votat în 2024 o viziune social-democrată în Suceava, cu proiecte majore de dezvoltare. Parcări și bănci în fața blocului poate să pună orice primar”

Președintele Organizației Județene Suceava a PSD, Gheorghe Șoldan, a făcut joi o serie de declarații privind relația politică cu primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, în contextul divergențelor dintre aceștia legate de tarifele pentru parcările de reședință și de respectarea promisiunilor electorale ale social-democraților.

Gheorghe Șoldan a afirmat că nu le-a cerut niciodată consilierilor locali ai PSD să voteze proiecte împotriva primarului sau a intereselor sucevenilor, precizând că singura solicitare adresată aleșilor locali a vizat reducerea taxei pentru parcările de reședință, în conformitate cu angajamentele asumate în campania electorală din 2024.

„Nu cred că e corect să vii cu un pliant în campanie și alta să faci când faci administrație. Vă rog să luați pliantul meu din campania din 2024 și să vedeți că ne ținem efectiv punctual de fiecare punct promis prin acel program de guvernare local. Asta îmi doresc să facă toți cei care candidează și pe viitor. Echipa de consilieri locali ai PSD a avut un pliant pe care l-au împărțit în municipiul Suceava și au spus zero lei pentru parcările de reședință din municipiu. Primăria Suceava nu trebuie tratată ca o societate comercială”, a spus Șoldan.

Președintele PSD Suceava a afirmat că, în actualul mandat, Consiliul Județean a alocat municipiului Suceava cele mai mari sume, susținând că acest sprijin nu a fost condiționat de solicitări adresate primarului Vasile Rîmbu. „Pot să spun că au fost alocați cei mai mulți bani în istoria Consiliului Județean către municipiul Suceava, fără a-i cere nici măcar o dată ceva primarului Vasile Rîmbu”, a declarat Gheorghe Șoldan. El a mai afirmat că sucevenii au votat, în 2024, pentru o schimbare de viziune administrativă, social democrată, cu proiecte majore de dezvoltare, după 20 de ani de conducere liberală a Primăriei Suceava.

„Cred că echipa de consilieri locali ai PSD trebuie să păstreze linia. Niciodată nu vom face sau nu vom propune proiecte care blochează dezvoltarea municipiului Suceava. Ba dimpotrivă, vom propune proiecte mărețe, care să dezvolte așa cum trebuie municipiul Suceava. Pentru că parcări și bănci în fața blocului poate să pună orice primar. Cred că nu trebuie să fii primar să faci aceste lucruri”, a spus liderul PSD Suceava. El a mai adăugat că pentru alegerile locale din anul 2028, PSD va avea cel puțin 4 – 5 variante de propuneri pentru noul candidat pentru Primăria Suceava.

Gheorghe Șoldan a precizat că social-democrații sunt pregătiți să susțină proiectele importante pentru dezvoltarea municipiului, prezentate în campania electorală din 2024.

„Noi așteptăm proiectele majore care au fost propuse în 2024 și le vom sprijini din tot sufletul pentru dezvoltarea municipiului”, a declarat președintele PSD Suceava.

În ceea ce privește relația cu primarul Vasile Rîmbu, Șoldan a afirmat că dialogul dintre cei doi s-a deteriorat în ultimele săptămâni sau luni. „Comunicare directă cu domnul Vasile Rîmbu a existat până acum săptămâni sau luni, până când modul lui de abordare nu a fost decât la mișto. Și nu pot lua la mișto administrația. Suntem votați pentru patru ani și vrem să rămână ceva în spatele nostru. Nu doar declarații pompoase și citate din cărți SF”, a declarat Gheorghe Șoldan.