Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat astăzi că se aștepta ca Dan Ioan Cușnir să demisioneze din funcția de viceprimar al municipiului Suceava după ce a fost exclus din Partidul Social Democrat și i-a fost retras sprijinul politic. Gheorghe Șoldan a precizat că, în perioada următoare, se va consulta cu reprezentanții PSD din Consiliul Local Suceava pentru a decide ce demersuri vor fi făcute în privința funcției de viceprimar.

Șoldan a fost întrebat cum comentează prezența lui Dan Ioan Cușnir la întâlnirea pe care premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, a avut-o joi dimineață cu primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, în biroul acestuia. Liderul PSD Suceava a afirmat că Dan Ioan Cușnir este liber să participe la orice întâlnire dorește și a amintit că excluderea acestuia din PSD a fost decisă cu unanimitate.

„Domnul Dan Ioan Cușnir este o persoană liberă. În urmă cu câteva săptămâni a fost exclus din Partidul Social Democrat. Poate să facă ce vrea dumnealui, până la urmă este libera alegere să participe unde vrea. Poate să participe la ce întâlniri de partid își dorește dumnealui, până la urmă este decizia personală. Colegii din Partidul Social Democrat au decis în unanimitate excluderea lui din partid”, a declarat liderul PSD Suceava. Întrebat dacă excluderea lui Dan Ioan Cușnir a fost validată și la nivelul conducerii centrale a PSD, președintele organizației județene a precizat că nu este necesară o astfel de validare.

„Sunt anumite proceduri care se fac în momentul de față. Am înțeles că a fost deja Comisia de Etică, unde a făcut contestația, iar contestația a fost respinsă”, a explicat Șoldan. El a amintit și de o discuție anterioară cu Dan Ioan Cușnir, în care viceprimarul ar fi spus că nu va contesta în instanță decizia partidului. „Mi-aduc aminte o discuție cu domnul Cușnir, în care a spus că el nu va face ce au făcut alții. Adică nu va tergiversa prin Tribunal o decizie a partidului care i-a oferit o funcție. Până la urmă, a candidat pe o listă de consilieri locali a Partidului Social Democrat și nu uninominal. Am văzut, totuși, că a contestat în instanță. Vom vedea, până la urmă, care va fi decizia în instanță”, a spus președintele PSD Suceava. El a subliniat că Dan Ioan Cușnir a ajuns în funcția de viceprimar în urma unei decizii a PSD, după alegerile locale din 2024.

„Dumnealui este pus în funcția de viceprimar de colegii din Partidul Social Democrat, fiindcă în 2024 așa a considerat partidul, pentru un om care a muncit foarte mult, s-a bătut foarte mult cu adversarii politici, s-a bătut foarte mult cu administrația liberală. Până la urmă de asta și-au dorit sucevenii să schimbe administrația în municipiul Suceava după 20 de ani, fiindcă erau cumva la saturație de administrația liberală. Vom vedea ce vor decide colegii și ce se va întâmpla și în Consiliul Local”, a completat Șoldan.

Șoldan: „Cu siguranță lucrurile nu vor rămâne așa”

Președintele PSD Suceava consideră însă că situația actuală nu poate rămâne neschimbată, în condițiile în care funcția de viceprimar obținută cu sprijinul social-democraților este ocupată în prezent de o persoană care nu mai face parte din partid.

„Cu siguranță lucrurile nu vor rămâne așa. Nu vor rămâne așa fiindcă, în momentul de față, în Consiliul Local, PSD are o funcție de viceprimar care este ocupată de un om care nu mai este social-democrat”, a declarat Șoldan.

Întrebat dacă va face demersuri pentru înlocuirea lui Dan Ioan Cușnir din funcția de viceprimar al Sucevei, Gheorghe Șoldan a precizat că nu va lua singur o asemenea decizie, urmând să discute mai întâi cu reprezentanții PSD din Consiliul Local. „Repet, nu e o decizie de unul singur. În primul rând mă voi sfătui cu reprezentanții PSD din Consiliul Local Suceava. Ei vor lua această decizie foarte importantă, din punctul meu de vedere, pentru municipalitate. Nu am discutat cu niciun coleg din Consiliul Local despre această variantă în acest moment”, a precizat liderul social-democrat.

Gheorghe Șoldan a subliniat că se aștepta ca Dan Ioan Cușnir să renunțe din proprie inițiativă la funcția de viceprimar după retragerea sprijinului politic și excluderea din partid, considerând că aceasta ar fi fost o dovadă de demnitate.

„Am crezut că, în momentul în care Partidul Social Democrat va vota retragerea sprijinului politic și excluderea sa din partid, își va asuma o demisie cu demnitate. Până la urmă, asta ține foarte mult de dumnealui”, a încheiat Gheorghe Șoldan.