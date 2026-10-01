Gheorghe Șoldan, primit cu muzică și aplauze de pensionari

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost primit cu aplauze și muzică la evenimentul organizat joi, 1 octombrie 2026, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. În cadrul întâlnirii festive cu pensionarii suceveni, șeful administrației județene a reamintit despre aplicarea unei măsuri prin care aproximativ 36.000 de seniori cu pensie minimă vor primi vouchere de 250 de lei pentru Crăciun.

Manifestarea, coordonată de Consiliul Județean al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice Suceava, a reunit numeroși beneficiari din județ. Dincolo de atmosfera de sărbătoare marcată de muzică, prezența oficialilor județeni, printre care s-a aflat și administratorul public Cezar Ioja, a reprezentat un prilej de dialog cu membrii comunității de vârsta a treia.

Despre programul cu vouchere de Crăciun pentru pensionari, președintele CJ a readus în atenție detaliile, în contextul discuțiilor despre veniturile reduse ale rețelei de pensionari. Acesta a reamintit că beneficiari sunt persoanele din județul Suceava care încasează indemnizația minimă socială, valoarea voucherelor pentru alimente este de 250 de lei, iar distribuția tichetelor este programată să aibă loc în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă din acest an.

Gheorghe Șoldan a argumentat acțiunea la nivel județean prin necesitatea compensării măsurilor de sprijin de la nivel central, pe care administrația locală le-a considerat insuficiente pentru acest an fiscal.