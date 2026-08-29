Gheorghe Șoldan nu ratează nici un meci al Cetății

Gheorghe Șoldan este nelipsit, pe Areni, la meciurile Cetății. Acest lucru se întâmplă nu doar acum, după promovarea în eșalonul secund, ci s-a petrecut și pe vremea când „alb-albaștrii” evoluau în Liga a III-a.

Președintele Consiliului Județean a fost prezent în tribune și la partida de sâmbătă, cu SC Popești-Leordeni, unde a suferit alături de cei 3.500 de fani suceveni la ratările fotbaliștilor pregătiți de Petre Grigoraș.

La pauză, Gheorge Șoldan s-a întreținut cu handbaliștii de la CSU Suceava, care, la rândul lor, au venit la stadion pentru a fi alături de fotbaliștii Cetății.

Trebuie precizat că Consiliul Județean Suceava va contribui în turul ediției de campionat 2026-2027 cu suma de 2 milioane de lei la bugetul echipei de fotbal fanion a județului.

De asemenea, echipa de handbal masculin a CSU Suceava, participantă în Liga Națională, va fi susținută cu suma de 2,1 milioane de lei.

Sunt sume importante care reprezintă un ajutor substanțial dacă stăm să ne gândim că înaintea administrației Șoldan sportul sucevean nu a avut nici un fel de susținere din partea Consiliului Județean.