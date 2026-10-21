Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că noul sistem de aterizare instrumentală ILS CAT III, instalat la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, dar și sistemul de balizaj, finalizat recent, și-au dovedit eficiența miercuri dimineața, în condiții de ceață densă.

Gheorghe Șoldan a subliniat că nici o cursă nu a fost anulată, nici o aeronavă nu a fost redirecționată către un alt aeroport și nu au fost înregistrate întârzieri.

„Pasagerii curselor de București, Bruxelles, Londra, Roma și Milano au ajuns la Suceava sau au plecat spre destinațiile lor în siguranță și la timp”, a transmis Șoldan. El a precizat că un exemplu concret al eficienței noului sistem este zborul de la Roma Fiumicino, care a aterizat miercuri dimineață la o vizibilitate orizontală de aproximativ 200 de metri și una verticală de 30 de metri. Asta în condițiile în care, spune șeful administrației județene, în trecut, asemenea condiții nu ar fi permis desfășurarea operațiunilor, având în vedere că sistemul anterior avea limite de aproximativ 300 de metri vizibilitate orizontală și 60 de metri vizibilitate verticală.

Gheorghe Șoldan: „Noul sistem de aterizare ILS CAT III își dovedește eficiența la Aeroportul Suceava. Cinci curse au fost operate fără probleme, în condiții de ceață densă”

„Ani la rând, lipsa unui sistem performant de aterizare a însemnat pentru Suceava curse anulate, aeronave redirecționate și pasageri puși pe drumuri. A fost și una dintre principalele probleme care au dus la închiderea bazei Wizz Air, în 2023.

La sfârșitul anului trecut, am readus baza Wizz Air la Suceava și am instalat ILS CAT III. Au urmat procedurile tehnice și de autorizare, iar din această vară sistemul este complet operațional. Asta nu înseamnă că nu vor mai exista întârzieri sau anulări. Se întâmplă pe orice aeroport din lume, iar siguranța nu este negociabilă. Dar riscul ca vremea nefavorabilă să blocheze operațiunile la Suceava s-a redus foarte mult. Astăzi vedem concret ce înseamnă această investiție. Cinci curse operate fără probleme, în condiții de ceață densă”, a declarat Șoldan. El a mai afirmat că investițiile vor continua la aeroport, culminând cu construcția noului terminal, de aproape patru ori mai mare decât cele două terminale existente.

„Vreau ca, odată cu aceste investiții, să putem aduce cât mai multe zboruri de pe aeroportul nostru și să le oferim pasagerilor condiții cât mai bune”, a încheiat Gheorghe Șoldan.