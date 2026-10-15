Gheorghe Șoldan, mulțumit de ritmul alert în care se asfaltează drumul Ilișești – Ciprian Porumbescu – Drăgoiești

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a declarat mulțumit de ritmul alert în care se asfaltează drumul Ilișești – Ciprian Porumbescu – Drăgoiești. “Asfaltăm încă un drum județean lăsat ani la rând să se degradeze. Săptămâna trecută am început asfaltarea DJ 178, Ilișești – Ciprian Porumbescu – Drăgoiești, pe un tronson de aproximativ 10 kilometri. În doar șapte zile, am asfaltat mai bine de 60% din acest tronson”, a spus Gheorghe Șoldan. Acesta a mers joi pe șantierul acestui drum, unde s-a întâlnit cu primarul comunei Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean, și cu primarul comunei Drăgoiești, Constantin Popescu.

“Sunt mulțumit de ritmul lucrărilor și vreau să îl menținem până la final.

Estimăm că vom termina asfaltarea în următoarele zile, în funcție și de vreme”, a transmis șeful administrației județene.