Gheorghe Șoldan, mesaj la început de an școlar: „Problemele din educație nu pot fi ascunse în spatele festivităților și discursurilor din prima zi”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis, la începutul noului an școlar, un mesaj adresat elevilor, părinților și cadrelor didactice, în care a vorbit atât despre emoția primei zile de școală, cât și despre dificultățile cu care se confruntă sistemul de educație.

Gheorghe Șoldan a descris începutul de an școlar drept una dintre imaginile reprezentative ale începutului de toamnă. „Una dintre cele mai frumoase imagini ale începutului de toamnă: copii mergând spre școală de mână cu părinții sau bunicii, adolescenți cu flori în mână, emoția primei zile și entuziasmul revederii după vacanță. Știu că, dincolo de bucuria acestei zile, sunt și multe griji”, a spus Șoldan. El a evidențiat efortul financiar pe care îl presupune începutul de an școlar pentru unele familii, în condițiile cheltuielilor pentru rechizite, uniforme și alte necesități. Totodată, el a făcut referire la nemulțumirile profesorilor, la condițiile oferite de unele unități de învățământ și la problemele cu care se confruntă elevii.

„Sunt părinți pentru care rechizitele, uniformele și toate cheltuielile începutului de an înseamnă un efort financiar mare. Sunt profesori nemulțumiți, pe bună dreptate, de multe dintre lucrurile care se întâmplă în sistem. Sunt școli care încă nu oferă condițiile de care copiii au nevoie și sunt copii pentru care presiunea de a ține pasul, dificultatea de a se integra sau bullyingul fac școala mai grea decât ar trebui să fie. Aceste probleme nu pot fi ascunse în spatele festivităților și discursurilor din prima zi”, a mai adăugat șeful administrației județene. El a precizat că începutul de an școlar trebuie să rămână, înainte de toate, un moment al întâlnirii și reîntâlnirii dintre elevi și profesori, colegi și prieteni.

În opinia lui Gheorghe Șoldan, adevărata valoare a unei școli nu se măsoară doar prin rezultate școlare, ci și prin capacitatea acesteia de a-i ajuta pe copii să își descopere calitățile, să capete încredere în propriile forțe și să fie pregătiți pentru provocările vieții de adult.

„Adevărata valoare a unei școli se vede în felul în care îi ajută pe copii să-și descopere calitățile, să capete încredere în ei și să fie pregătiți pentru provocările vieții de adult”, a transmis președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan și-a încheiat mesajul urându-le tuturor elevilor, părinților și profesorilor un an școlar mai bun.