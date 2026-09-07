Gheorghe Șoldan, la sărbătorile comunelor Coșna și Crucea: „Țara Dornelor și localitățile pe Valea Bistriței reprezintă una dintre cele mai frumoase zone din România”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat, la finalul săptămânii trecute, la sărbătoarea comunelor Coșna și Crucea. Gheorghe Șoldan a ajuns în zona de munte a județului alături de administratorul public al județului, Cezar Ioja, originar din Vatra Dornei. Cei doi au fost prezenți atât la Festivalul Fructelor de Pădure de la Coșna, cât și la manifestările dedicate Zilei Comunei Crucea. „Am ținut să fim alături de primarii Gavril Pardău și Dorin Rusu, dar și de oamenii din cele două comunități”, a declarat președintele CJ Suceava.

La Coșna, Festivalul Fructelor de Pădure a ajuns la cea de-a XIX-a ediție. Evenimentul a reunit localnici și invitați în jurul tradițiilor, produselor locale și valorilor comunității. „O sărbătoare a tradițiilor, a produselor locale și a oamenilor gospodari”, a spus Gheorghe Șoldan despre manifestarea de la Coșna. La Crucea, localnicii s-au întâlnit în număr mare pe stadionul pentru a marca împreună Ziua Comunei.

„M-am bucurat să-i întâlnesc la cele două evenimente și pe primarii localităților Panaci, Dorna Arini și Broșteni: Vasile Cozan, Andrei Mazăre și Alexandru Hurjui.

Indiferent de culoarea politică, administrațiile locale și cea județeană trebuie să lucreze împreună, în interesul oamenilor”, a spus Gheorghe Șoldan.

În mesajul său, președintele Consiliului Județean Suceava a evidențiat și potențialul turistic și economic al zonei. Potrivit acestuia, Țara Dornelor și localitățile de pe Valea Bistriței reprezintă una dintre cele mai valoroase zone ale județului și ale României.

„Țara Dornelor și localitățile învecinate de pe Valea Bistriței reprezintă una dintre cele mai frumoase zone din România. Noi toți avem datoria să facem mai mult pentru oamenii de aici și să punem mai bine în valoare tot ceea ce are de oferit această parte a județului nostru”, a transmis Gheorghe Șoldan.