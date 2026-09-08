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Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”

Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost prezent, marți, alături de sutele de credincioși care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului. Gheorghe Șoldan a spus că a fost impresionat de numărul mare de credincioși prezenți, dar și de faptul că printre aceștia s-au aflat foarte multe familii cu copii și tineri îmbrăcați în costume populare.

„De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, m-am numărat printre sutele de credincioși care au venit la hramul Mănăstirii Cămârzani, un lăcaș de cult de o frumusețe aparte, cu o istorie de peste un secol și jumătate”, a declarat președintele CJ Suceava.

La eveniment a participat și primarul comunei Vadu Moldovei, Iulian Bogdan Amariei.

„M-am bucurat să văd în curtea mănăstirii oameni de toate vârstele, multe familii cu copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Este o imagine care spune mult despre credința și rădăcinile noastre, dar mai ales despre felul în care acestea se păstrează de la o generație la alta”, a transmis Gheorghe Șoldan.

El a transmis „La mulți ani!” tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria.

Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”
Gheorghe Șoldan, la hramul Mănăstirii Cămârzani: „Credința și rădăcinile noastre se păstrează de la o generație la alta”

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