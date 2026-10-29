Gheorghe Șoldan explică de ce noul stadion județean cu 15.000 de locuri va fi construit în Salcea, pe o suprafață de 15 hectare

Consiliul Județean Suceava a aprobat în unanimitate de voturi solicitarea de trecere din domeniul public al orașului Salcea în domeniul public al județului Suceava a unui teren în suprafață de 15 hectare. Terenul este destinat construirii viitorului stadion al județului, un proiect pe care președintele administrației județene, Gheorghe Șoldan, își dorește să îl transforme într-un complex sportiv modern, cu facilități pentru tineri și pentru organizarea unor evenimente de amploare.

În cadrul ședinței de joi a Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan a explicat motivele pentru care a fost aleasă locația din Salcea, după ce, inițial, a încercat să identifice o soluție pentru construirea stadionului în municipiul Suceava, iar ulterior a fost luată în calcul și varianta comunei Șcheia, însă discuțiile nu au dus la un rezultat concret.

Neînțelegerile cu Primăria Suceava au schimbat planurile pentru locația noului stadion

Președintele CJ Suceava a declarat că și-ar fi dorit ca noul stadion să fie construit în municipiul Suceava, preferabil pe amplasamentul actualului stadion Areni. O altă variantă analizată a fost zona Sălii Polivalente, însă aceasta presupunea și dificultăți legate de suprafața disponibilă și de condițiile propuse de administrația locală.

„Mi-am dorit din tot sufletul să fac acest stadion în municipiul Suceava. Din păcate, nu am găsit cale de înțelegere cu domnul primar. Cred că din anumite diferențe de abordare a subiectelor”, a afirmat Șoldan. Acesta a explicat că amplasamentul de la Sala Polivalentă avea o suprafață de aproximativ 3,5 hectare, insuficientă pentru realizarea întregului proiect. În opinia sa, ar fi putut fi identificate soluții pentru suplimentarea terenului, însă discuțiile privind valoarea acestuia și contribuția solicitată de municipalitate nu au permis ajungerea la un acord.

Potrivit președintelui CJ, administrația locală ar fi evaluat terenul la peste 15 milioane de lei și ar fi solicitat ca valoarea acestuia să reprezinte o contribuție de 60% din valoarea investiției. „Oricine ar fi fost în poziția mea nu cred că ar fi acceptat lucrurile astea”, a spus Șoldan. El a subliniat că este dispus să facă un nou demers către Primăria Suceava pentru a prelua stadionul Areni. „Voi mai face o adresă către Primărie pentru a prelua stadionul Areni la Consiliul Județean și pentru a construi noul stadion acolo. Legea stadioanelor din România nu o să permită demolarea acelui stadion din Areni, dacă își fac planuri cei de la municipiul Suceava, decât în momentul în care vor pune la dispoziție un stadion la fel de mare în municipiul Suceava. Și probabil dacă noi vom construi stadionul la Salcea, stadionul Areni va rămâne o ruină, așa cum se întâmplă în alte localități din țară”, a arătat Gheorghe Șoldan.

După ce varianta construirii stadionului în municipiul Suceava nu a mai putut fi continuată, administrația județeană a analizat posibilitatea realizării investiției în comuna Șcheia, însă nici această opțiune nu s-a concretizat. Șoldan a precizat că terenul avut în vedere în Șcheia urma să fie donat Consiliului Județean de un antreprenor privat, iar pentru a evita eventuale interpretări și discuții ulterioare privind această variantă a decis să caute o altă soluție. Gheorghe Șoldan a spus că, în final, varianta unui teren din Salcea a fost considerată potrivită atât pentru construirea stadionului, cât și pentru dezvoltarea unei infrastructuri sportive mai ample.

Un complex sportiv, cu bază de antrenament și facilități pentru tineri

Gheorghe Șoldan a subliniat că proiectul nu se limitează la construirea unui stadion, ci vizează realizarea unui complex sportiv care să includă o bază de antrenament, facilități pentru pregătirea tinerilor și un liceu sportiv. Președintele CJ a arătat că dezvoltarea unei astfel de baze ar putea oferi oportunități pentru mai multe discipline sportive, nu doar pentru fotbal, și ar putea deveni un centru de pregătire pentru viitoarele generații de sportivi.

Un alt argument important în alegerea amplasamentului este apropierea de municipiul Suceava. Potrivit lui Șoldan, terenul se află la aproximativ un kilometru de cartierul Burdujeni, pe noul drum județean care asigură legătura cu aeroportul. Amplasamentul este la aproximativ un kilometru de prima stație de autobuz și la circa 1,5 kilometri de fosta primărie a cartierului Burdujeni. Pentru facilitarea accesului pietonal și cu bicicleta, CJ Suceava intenționează să amenajeze trotuare și piste pentru biciclete.

Acces direct dinspre autostrada A7 și posibilitatea organizării unor evenimente

Gheorghe Șoldan mai spune că un alt avantaj al terenului din Salcea este apropierea de nodul rutier al autostrăzii A7 Pașcani–Suceava, care ar urma să asigure o conexiune facilă pentru spectatorii veniți din alte zone ale țării.

Potrivit președintelui CJ, amplasamentul beneficiază de trei căi de acces, spre Burdujeni, spre Salcea și spre autostradă, ultima urmând să faciliteze inclusiv legătura cu zona Adâncata. Aceste conexiuni ar trebui să contribuie la fluidizarea traficului în timpul meciurilor și al evenimentelor de amploare.

Proiectul ar putea include și o sală multifuncțională, destinată inclusiv concertelor și evenimentelor internaționale. Șoldan precizează că o astfel de sală ar extinde funcționalitatea complexului și ar permite organizarea unor manifestări care depășesc sfera competițiilor sportive.

Licitația ar putea fi lansată în acest an

Gheorghe Șoldan a mai anunțat că după parcurgerea procedurii privind terenul, urmează realizarea ridicărilor topografice și a studiilor geotehnice. El a arătat că își dorește ca licitația pentru construirea stadionului să fie lansată în cursul acestui an. „Îmi doresc ca anul acesta să scoatem la licitație acest stadion, cu un termen record de 18 luni, din care două luni proiectare și 16 luni execuție”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a mai arătat că instituția pe care o conduce va avea finanțare pentru noul complex sportiv din Salcea, în condițiile în care investiția în viitorul terminal T3 al Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava va fi preluată de Compania Națională de Investiții.