Gheorghe Șoldan: „Deciziile PSD nu sunt facultative, iar colegii din partid vor analiza comportamentul viceprimarului Sucevei, Dan Ioan Cușnir”

Comportamentul viceprimarului municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, cu privire la deciziile PSD în deliberativul local va fi analizat astăzi, în cadrul unor ședințe ale organizațiilor municipale și județene ale partidului. Anunțul a fost făcut de președintele Organizației Județene Suceava a PSD, Gheorghe Șoldan, care a precizat că social-democrații vor discuta despre modul în care viceprimarul s-a raportat la hotărârile conducerii partidului, în contextul dezbaterilor privind abonamentul de parcare din municipiu.

În cadrul unei conferințe de presă, Gheorghe Șoldan a explicat că principala discuție purtată la nivelul organizațiilor municipală și județeană a vizat reducerea tarifului pentru parcările de reședință, de la 500 la 100 de lei, în condițiile în care, în opinia sa, Suceava are unul dintre cele mai scumpe abonamente de parcare din România. Gheorghe Șoldan spune că echipa de consilieri locali social-democrați și-a asumat în campania electorală din 2024 promisiunea eliminării taxelor pentru parcările de reședință și a susținut că administrația locală trebuie să respecte angajamentele luate în fața cetățenilor.

Potrivit acestuia, o decizie discutată la nivelul conducerii PSD a fost susținerea proiectului de reducere a tarifului de la 500 la 100 de lei, iar consilierilor locali li s-a cerut să voteze punctual acest proiect în cadrul ultimei ședinței extraordinare convocate de o parte dintre aleșii locali. Gheorghe Șoldan a afirmat că, în ședințele de astăzi de la PSD, colegii de partid vor analiza comportamentul viceprimarului Dan Ioan Cușnir.

„Decizia partidului nu este facultativă”, a punctat liderul social-democrat, precizând totodată că nu intenționează să propună personal vreo măsură împotriva viceprimarului.

Șoldan a afirmat că Dan Ioan Cușnir este un social-democrat care și-a demonstrat apartenența la partid de-a lungul timpului.

„Nu îmi permit să-l cert pe domnul Dan Ioan Cușnir, pe care îl cunosc de foarte mult timp și îl consider un coleg și un prieten. Dar, în același timp, trebuie să înțeleagă faptul că deciziile PSD nu sunt facultative”, a declarat Șoldan.

Președintele PSD Suceava a amintit, de asemenea, de o discuție anterioară în care s-a stabilit ca desemnarea viceprimarilor să se facă în baza unei formule de rotație. „Îmi aduc aminte de o discuție. Pe vremea respectivă aveam o relație bună cu domnul primar Vasile Rîmbu. Avem planuri împreună pentru a dezvolta județul și municipiu. Pentru că dezvoltarea municipiului Suceava înseamnă automat și dezvoltarea județului. Atunci am pus o vorbă bună pentru Dan Ioan Cușnir, adică am spus ceea ce credeam la momentul respectiv despre el. Și l-a pus viceprimar. Îmi aduc aminte atunci că în echipa PSD a fost vorba de o rotativă, la jumătatea mandatului. Doi ani un viceprimar și la jumătatea mandatului alți doi ani alt viceprimar. Și nu cred că domnul Dan Ioan Cușnir nu face ceea ce a promis”, a adăugat Șoldan.

În privința situației lui Dan Ioan Cușnir, liderul PSD Suceava a precizat că decizia nu îi aparține exclusiv și că membrii organizației trebuie să își exprime punctele de vedere în cadrul discuțiilor interne.