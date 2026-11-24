Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a dat asigurări că proiectele de investiții derulate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și prin Compania Națională de Investiții (CNI) vor beneficia în continuare de finanțare, urmând să fie duse la bun sfârșit. Gheorghe Șoldan a spus că aceste asigurări au fost oferite de președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o cu primarii din județul Suceava.

La finalul discuțiilor, Gheorghe Șoldan a precizat că principala preocupare a primarilor a fost continuarea investițiilor începute în comunitățile pe care le reprezintă. Șoldan a spus că atât Sorin Grindeanu, cât și ministrul Alexandru Stoica au dat garanții că și în 2027 vor fi asigurate fondurile necesare pentru finalizarea tuturor proiectelor aflate în derulare.

„Pe primari astăzi i-a interesat în primul rând să se continue proiectele pentru comunitățile lor. Astăzi, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, și domnul președinte Sorin Grindeanu au dat garanția că toate proiectele vor avea finanțare în continuare, începând cu 2027. Toate proiectele vor fi duse la bun sfârșit pe Programul Anghel Saligny, inclusiv proiectele începute pe Compania Națională de Investiții”, a declarat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan a mai arătat că una dintre solicitările primarilor a vizat asigurarea fondurilor încă de la începutul anului bugetar, pentru a evita întârzierile la plata facturilor, așa cum s-a întâmplat în acest an. Întârzierile afectează nu doar administrațiile locale, ci și constructorii care execută lucrările, putând duce la suspendarea activității și disponibilizarea angajaților.

„Domnul ministru al Dezvoltării, cât și domnul președinte Sorin Grindeanu au spus că se vor asigura ca în bugetul pe 2027 să fie sumele necesare încă de la început. Să nu pățim ca anul acesta, cu un buget întârziat, să avem întârzieri foarte mari la facturi, pentru că și constructorii suferă foarte mult, trimit automat oamenii în șomaj și, ca un efect de bumerang, statul român suferă”, a explicat Gheorghe Șoldan.

În ceea ce privește plățile pentru proiectele finanțate prin Anghel Saligny, președintele Consiliului Județean a precizat că, până la 11 septembrie, au fost achitate peste 40% dintre facturile încărcate la Ministerul Dezvoltării. „Mi-a spus domnul președinte Sorin Grindeanu că vor achita și diferența facturilor pe Anghel Saligny până la finalul anului, printr-un nou mecanism. Asta a fost o veste extraordinară pentru primarii din sală”, a afirmat Gheorghe Șoldan.