Președintele PSD Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, i-a transmis liderului PNL, Ilie Bolojan, că atunci când a spus despre el că victoria în alegerile pentru președinția Consiliului Județean a fost un „accident politic”, de fapt i-a jignit pe cei aproape 130.000 de suceveni care i-au acordat votul. Gheorghe Șoldan a făcut această declarație după ce Ilie Bolojan a spus într-o conferință de presă susținută la sediul PNL Suceava că actualul președinte al CJ Suceava a câștigat alegerile printr-un accident politic, dar și că se laudă cu proiectele începute de fostul șef al administrației județene, Gheorghe Flutur.

„Domnule Bolojan, să știți că noi, în Bucovina, suntem oameni gospodari și preferăm să răspundem răutăților cu eleganță și bunătate.

Nu poți să vii în casa cuiva și să-l jignești, iar apoi să vorbești despre decență.

Am văzut declarațiile pe care le-ați făcut astăzi la Suceava.

Nu este prima oară când ne dezamăgiți. Doar că astăzi v-ați arătat în fața tuturor adevărata față.

Mi-ar fi plăcut, dacă tot ați venit în județul nostru, să le explicați celor afectați de inundațiile de anul trecut de ce nu ați alocat, cât ați fost premier, fondurile promise pentru refacerea infrastructurii.

Cât despre „accidentul politic”, domnule Bolojan, este o jignire la adresa celor aproape 130.000 de suceveni care mi-au acordat votul și încrederea lor în vara anului 2024.

Cred totuși că ar trebui să fiți mai rezervat când vorbiți despre accidente politice, judecând după modul în care ați fost demis din funcția de premier și după dezastrul economic pe care l-ați lăsat în urmă”, a spus Gheorghe Șoldan. El i-a transmis liderului PNL că „i-ar fi plăcut” să-l vadă la o întâlnire cu toți primarii suceveni pentru a le explica cât de bun a fost în funcția de premier al României. „Mi-ar fi plăcut să vă văd astăzi, domnule Bolojan, în fața unei săli pline cu primarii din județ, de la toate formațiunile politice, și să le explicați cât de „performant” ați fost în funcția de premier.

Cât de „benefice” au fost pentru locuitorii județului Suceava măsurile de austeritate pe care le-ați decis: impozitarea pensiilor, introducerea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, majorarea TVA de la 19% la 21% și consecințele acestor măsuri asupra economiei.

Din păcate, domnule Bolojan, nici măcar primarii liberali nu au vrut să vă privească astăzi în ochi.

Mi-ar fi plăcut, de asemenea, să nu le impuneți jurnaliștilor să se rezume la o singură întrebare și să nu-i certați atunci când încercau să o adreseze și pe a doua.

Cât despre mine, aș prefera să spună locuitorii județului ce cred.

Și o vor face în 2028.

Până atunci, domnule Bolojan, vă doresc toate cele bune și mult succes în păstrarea funcției de președinte al PNL. Aveți multă nevoie!”, a încheiat Gheorghe Șoldan.