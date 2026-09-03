Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat începerea lucrărilor de modernizare pe drumul Hănțești – Berești – Șerbănești. Gheorghe Șoldan a precizat că la finalizarea lucrărilor acest drum va avea o lățime de 8 metri, cu 6 metri parte carosabilă, acostamente pe ambele părți, șanțuri betonate pentru evacuarea apelor, podețe și accese amenajate la proprietăți.

„După zeci de ani de așteptare modernizăm DJ 208B, Hănțești – Berești – Șerbănești. Peste 10 kilometri, în mare parte drum de pietriș, vor fi transformați într-un drum modern. Împreună cu primarul comunei Hănțești, Daniel Olariu, și deputatul Eugen Bejinariu, am fost joi după-amiază la fața locului și am stat de vorbă cu constructorul”, a spus Șoldan. El a arătat că termenul de finalizare prevăzut în contract este de 24 de luni, însă constructorul i-a transmis că va mobiliza echipele astfel încât să termine modernizarea acestui drum până la sfârșitul anului viitor.

„Este un drum a cărui modernizare este așteptată de foarte mulți ani de oamenii din Hănțești, Berești și Șerbănești. Podul de la Hănțești va fi reabilitat, iar în apropiere de Șerbănești va fi construit un pod nou”, a încheiat Gheorghe Șoldan.

Gheorghe Șoldan anunță începerea modernizării drumului Hănțești – Berești – Șerbănești

Gheorghe Șoldan anunță începerea modernizării drumului Hănțești – Berești – Șerbănești

Gheorghe Șoldan anunță începerea modernizării drumului Hănțești – Berești – Șerbănești

Gheorghe Șoldan anunță începerea modernizării drumului Hănțești – Berești – Șerbănești

Gheorghe Șoldan anunță începerea modernizării drumului Hănțești – Berești – Șerbănești