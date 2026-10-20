Gheorghe Șoldan anunță că în doar nouă luni, Aeroportul Suceava a depășit traficul întregului an 2025

Conducerea Consiliului Județean Suceava a anunțat că Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat 815.335 de pasageri în perioada ianuarie–septembrie 2026, cu 225.895 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut, o creștere de 38,32%.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că traficul din primele nouă luni depășește deja totalurile anuale din 2025 și 2024, dar și nivelul din 2023, când au fost înregistrați 802.167 de pasageri.

Gheorghe Șoldan a precizat că septembrie a fost a patra lună consecutivă din 2026 cu peste 100.000 de pasageri: 102.819, cu 46,97% mai mulți decât în septembrie 2025.

De asemenea, potrivit statisticilor Asociației Aeroporturilor din România, Suceava se numără printre cele șase aeroporturi din țară care au depășit acest prag în luna septembrie. Totodată, în primele nouă luni au fost înregistrate și 6.683 de aterizări și decolări, cu 21,71% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Șoldan a mai spus că această creștere a traficului vine în contextul derulării unui amplu plan de modernizare a aeroportului, care include construirea unui nou terminal de 11.000 de metri pătrați, procedura de achiziție fiind în etapa de evaluare a ofertelor.

„Știu că mai sunt multe nemulțumiri legate de condițiile din aeroport. Dar nu putem schimba peste noapte ce nu au făcut alții sau ce au făcut prost în ultimul deceniu. De aproape doi ani lucrăm la cel mai mare plan de modernizare din istoria aeroportului, iar primele schimbări au început să se vadă.

În următoarele săptămâni anunțăm constructorul noului terminal de 11.000 de metri pătrați de la Salcea. În doi ani, vom avea un aeroport de patru ori mai mare, care să ofere pasagerilor confortul de care au nevoie și să ne permită să aducem la Suceava mai multe companii aeriene și noi destinații”, a transmis președintele CJ Suceava. În final, conducerea administrației județene a mulțumit pasagerilor pentru încredere, echipei aeroportului, operatorilor aerieni și tuturor instituțiilor care contribuie, zi de zi, la buna desfășurare a zborurilor.