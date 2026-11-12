Gheorghe Șoldan anunță că aproape 36.000 de pensionari din județ vor primi în perioada următoare vouchere de 250 de lei pentru alimente

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că aproximativ 36.000 de pensionari din județ care au pensia minimă vor primi în următoarele săptămâni voucherele pentru alimente din partea instituției pe care o conduce.

Gheorghe Șoldan a precizat că fiecare beneficiar va primi vouchere în valoare totală de 250 de lei, pe care le poate folosi exclusiv pentru cumpărarea alimentelor.

„Distribuirea a început săptămâna aceasta și se face etapizat, prin Poșta Română, direct la domiciliul beneficiarilor. Toate voucherele urmează să ajungă la pensionari până pe 10 decembrie 2026”, a spus Gheorghe Șoldan. De precizat că acest program, inițiat de șeful administrației județene, Gheorghe Șoldan, se adresează pensionarilor care beneficiază de pensia minimă garantată și nu au alte venituri.

Șoldan a arătat că în total, din datele transmise de Casa Județeană de Pensii Suceava, 35.771 de pensionari sunt eligibili pentru acest program, iar pentru acordarea acestui sprijin Consiliul Județean Suceava a alocat aproximativ 9 milioane de lei din bugetul propriu.

„E un mic ajutor pentru aproape 36.000 de seniori din județul nostru, într-o perioadă a anului în care fiecare cheltuială contează. Am vrut ca lucrurile să fie cât mai simple pentru beneficiari. Să nu fie nevoiți să depună cereri și nici să stea la cozi. Voucherele ajung direct la domiciliul lor, pe baza listelor întocmite de Casa Județeană de Pensii Suceava. În primii doi ani ai mandatului meu, am acordat, prin Consiliul Județean Suceava, ajutoare financiare pentru sute de persoane aflate în situații deosebit de dificile, în valoare totală de aproape două milioane de lei. Mai mult decât s-a acordat în întreaga perioadă 2020–2024. Vorbim despre familii care și-au pierdut casele în incendii, persoane cu boli grave și copii care au avut nevoie de tratamente costisitoare sau intervenții medicale urgente.

Pentru mine, investițiile într-un județ nu înseamnă doar drumuri, poduri și clădiri noi. Înseamnă și grija față de oamenii care trec prin momente grele și au nevoie de sprijin”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava.

El a explicat că fiecare dintre cei 35.771 de pensionari eligibili din județ primește acasă un plic cu cinci vouchere a câte 50 de lei, în valoare totală de 250 de lei, care pot fi folosite exclusiv pentru cumpărarea produselor alimentare.

Voucherele sunt nominale, valabile până la 31 decembrie 2027 și pot fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea alimentelor, în numeroase unități comerciale din județul Suceava, inclusiv în magazine din rețelele Kaufland, Lidl, Carrefour, Auchan, Penny, Profi, Selgros și Supeco, precum și în magazine alimentare locale.

Lista completă a magazinelor poate fi consultată și prin scanarea codului QR de pe coperta voucherelor, cu ajutorul telefonului mobil. La utilizarea voucherelor nu se acordă rest, iar acestea nu pot fi preschimbate în bani.