Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost prezent, joi, pe șantierul noului pod peste râul Siret, care face legătura între județele Suceava și Botoșani.

„Este o investiție așteptată de foarte mulți ani, pentru a cărei prioritizare am insistat în repetate rânduri la Ministerul Transporturilor. După o perioadă lungă de proceduri birocratice, vedem, în sfârșit, constructorii la lucru”, a spus Gheorghe Șoldan. El a arătat că de la începutul acestei săptămâni se lucrează la varianta provizorie de circulație, în aval de actualul pod. Aceasta va avea aproape 370 de metri, incluzând un pod temporar de aproximativ 94 de metri, construit la cota celui actual.

„Constructorul mi-a dat asigurări că va menține un ritm susținut al lucrărilor. După finalizarea variantei provizorii și devierea traficului, va începe demolarea podului construit în 1933. În locul acestuia va fi construit un pod nou, de 173 de metri, cu cinci deschideri și trotuare pietonale pe ambele părți”, a completat șeful administrației județene.

Pe de altă parte, Gheorghe Șoldan a precizat că lucrările avansează într-un ritm bun și la podul dintre Cornu Luncii și Mălini. El a afirmat că la acest pod au fost construiți toți piloții de fundație, iar acum se lucrează la structurile de susținere ale viitorului pod, cu o lungime de peste 255 de metri.