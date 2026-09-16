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Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați

Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că 10 din cei 17 kilometri de drum care se modernizează între Moldovița și Vama au fost deja asfaltați. Gheorghe Șoldan a precizat că în urmă cu două săptămâni anunța începerea modernizării DJ 176 Moldovița – Vatra Moldoviței – Frumosu – Vama, iar în momentul de față mai mult de jumătate din această investiție este finalizată. „Astăzi, 10 din cei 17 kilometri sunt deja asfaltați, iar până la sfârșitul săptămânii viitoare vor fi gata și ceilalți șapte kilometri, inclusiv amenajarea acostamentelor. Am fost miercuri după-amiază din nou pe acest drum, pentru a vedea cum avansează lucrările. Tronsonul dintre Moldovița și Frumosu este finalizat, iar acum se lucrează în comuna Frumosu, în direcția Vama”, a precizat Șoldan. El a arătat că după finalizarea asfaltării, urmează, în prima jumătate a lunii viitoare, realizarea marcajelor rutiere și refacerea trecerilor de pietoni.

Președintele CJ Suceava a ținut să precizeze că acest drum nu a mai fost asfaltat în totalitate din perioada 2012–2014.

Gheorghe Șoldan a subliniat faptul că la finalul lucrărilor, locuitorii celor patru comune, dar și turiștii care vin în această frumoasă zonă a Bucovinei vor circula în condiții normale și de siguranță pe întregul tronson de 17 kilometri.

Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați
Gheorghe Șoldan anunță că 10 din cei 17 kilometri de drum dintre Moldovița și Vama au fost deja asfaltați

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