Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea drumurilor distruse de inundațiile de la Broșteni. Gheorghe Șoldan a precizat că valoarea contractului este de 125 de milioane de lei, din fonduri europene nerambursabile.

“Prin programul RESTORE vom moderniza aproape 16 kilometri de drumuri județene, șase poduri și 54 de podețe: 7 kilometri pe DJ 174, până la limita orașului Broșteni, și aproape 9 kilometri pe DJ 174E, pe traseul Păltiniș–Catrinari–Dârmoxa. Lucrăm deja la procedurile pentru demararea licitației în vederea stabilirii constructorului și îmi doresc ca în primăvara anului viitor să putem începe lucrările”, a spus Șoldan.

Gheorghe Șoldan

El a precizat că pe DJ 174E mai sunt 10 kilometri spre Dârmoxa, în mare parte drum pietruit, care nu au fost eligibili pe această linie de finanțare, destinată doar infrastructurii afectate de calamități.

“Scoatem și acest tronson la licitație, cu clauză suspensivă, iar între timp vom identifica sursa de finanțare”, a adăugat șeful administrației județene. El a afirmat că obiectivul instituției pe care o conduce este de a moderniza toți cei 26 de kilometri în același timp.

“Am fost la Broșteni din prima zi după inundații. Am intervenit de urgență, am restabilit accesul rutier și am alocat, prin Consiliul Județean, peste 20 de milioane de lei pentru comunitățile afectate și pentru infrastructură. Am promis că reconstruim ce au distrus puhoaiele. Ne ținem de cuvânt”, a afirmat Gheorghe Șoldan.

Gheorghe Șoldan a semnat contractul de 125 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor distruse de inundațiile de la Broșteni

Gheorghe Șoldan a semnat contractul de 125 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor distruse de inundațiile de la Broșteni

Gheorghe Șoldan a semnat contractul de 125 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor distruse de inundațiile de la Broșteni

Gheorghe Șoldan a semnat contractul de 125 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor distruse de inundațiile de la Broșteni

Gheorghe Șoldan a semnat contractul de 125 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor distruse de inundațiile de la Broșteni