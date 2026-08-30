Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, în semn de prețuire pentru cultivarea valorilor creștine. Distincția i-a fost acordată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la finalul Sfintei Liturghii Arhierești oficiate cu prilejul hramului Mănăstirii Sihăstria Râșcăi.

Gheorghe Șoldan s-a numărat printre miile de credincioși care au participat la slujba prilejuită de hramul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi. La eveniment au fost prezenți, alături de reprezentanți ai Bisericii, mai mulți primari și șefi de instituții din județul Suceava.

Președintele CJ Suceava a declarat că Mănăstirea Sihăstria Râșcăi este unul dintre locurile apropiate de sufletul său, apreciind atât frumusețea lăcașului de cult și a picturii, cât și contribuția părintelui arhimandrit Mihail la dezvoltarea așezământului monahal.

„E unul dintre locurile dragi sufletului meu, nu doar pentru frumusețea lăcașului și a picturii sale, ci mai ales pentru omul care a transformat un vis într-una dintre cele mai frumoase mănăstiri ale județului nostru: părintele arhimandrit Mihail”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Distincția primită din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost acordată pentru contribuit la dezvoltarea și consolidarea Mănăstirii Sihăstria Râșcăi.

Gheorghe Șoldan a fost distins cu Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” la hramul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi

„A fost o slujbă cu o încărcătură aparte, la finalul căreia am primit, cu emoție, recunosc, Ordinul «Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava». Mă onorează această distincție, mai cu seamă că ea a fost oferită astăzi mai multor persoane care au contribuit la ceea ce este astăzi Mănăstirea Sihăstria Râșcăi”, a precizat Șoldan.

În mesajul său, președintele CJ Suceava a evidențiat și rolul Bisericii ca loc de întâlnire și sprijin pentru credincioși.

„Privind biserica frumos pictată, înconjurată de o mare de oameni, dar și poiana din fața mănăstirii, unde se aflau alte câteva mii de credincioși, m-am gândit că, oricât de diferite ar fi drumurile noastre, există momente în care ne întoarcem cu toții în același loc: la Biserică. Venim să mulțumim când ne este bine și, mai ales, să ne întărim sufletul atunci când ne este mai greu. Aici ne regăsim și înțelegem că nu suntem singuri. Ne avem aproape și, mai presus de toate, Îl avem pe Dumnezeu”, a încheiat Gheorghe Șoldan.