Gheorghe Șoldan a discutat cu directorul general al Wizz Air Group, despre dezvoltarea zborurilor din Suceava în perspectiva construirii unui nou terminal

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, s-a întâlnit, marți, la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, cu o delegație a companiei Wizz Air, condusă de Jozsef Varadi, directorul general al Wizz Air Group.

Din delegație au mai făcut parte Mauro Peneda, directorul general Wizz Air Malta, precum și alți reprezentanți ai conducerii companiei, aflați la Suceava în cadrul programului anual de vizitare a bazelor operaționale Wizz Air din Europa.

„Am discutat despre activitatea bazei Wizz Air de la Suceava, despre colaborarea de până acum, dar mai ales despre perspectivele de dezvoltare pentru perioada următoare. Discutăm constant cu Wizz Air despre destinațiile pe care oamenii și le doresc și încercăm să aducem la Suceava cele mai bune conexiuni. Trebuie însă spus foarte clar că decizia de a deschide o rută aparține companiei și depinde de mai mulți factori comerciali și operaționali”, a spus Gheorghe Șoldan, care a adăugat că „faptul că Suceava este astăzi bază operațională Wizz Air, cu două aeronave alocate, este important pentru aeroportul nostru și pentru întregul județ. Vrem să continuăm această dezvoltare și să creăm condițiile necesare pentru mai multe destinații și pentru un număr tot mai mare de pasageri”.

El a subliniat faptul că la aeroportul Suceava mai sunt multe de făcut, și tocmai din acest motiv Consiliul Județean pregătește cea mai importantă investiție din ultimii ani în infrastructura aeroportuară, respectiv construirea Terminalului 3.

Gheorghe Șoldan a spus că noul terminal va avea o suprafață de aproape 11.000 de metri pătrați și va fi de aproximativ trei ori mai mare decât cele două terminale existente la un loc.

„În acest moment, procedura pentru proiectarea și execuția Terminalului 3 se află în etapa de evaluare a ofertelor. Așteptăm finalizarea licitației și desemnarea constructorului, iar apoi ne apucăm de treabă. Avem nevoie de un aeroport care să țină pasul cu dezvoltarea județului Suceava și cu numărul tot mai mare de oameni care aleg să zboare de aici. Iar asta înseamnă investiții serioase, făcute cu gândul la următorii ani, nu doar la nevoile de astăzi”, a încheiat Șoldan.