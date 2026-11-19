Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că după tronsonul Voitinel – Vicovu de Jos, în momentul de față se continuă asfaltările pe DN 2E, între Solca și Marginea.

Gheorghe Șoldan a fost joi după-amiază pe tronsonul pe care se realizează lucrările, precizând că asfaltarea se face pe o distanță de 10 kilometri.

“În prezent drumarii lucrează între Clit și Marginea. Au fost reparate porțiunile degradate, iar acum toarnă un nou covor asfaltic. Împreună cu primarul comunei Arbore, Dan Vasile Tiperciuc, am discutat cu reprezentanții DRDP Iași și ai constructorului despre accelerarea ritmului de lucru, astfel încât asfaltarea să fie finalizată înainte de venirea iernii. Mulțumesc conducerii DRDP Iași, care administrează drumurile naționale din șase județe ale Moldovei, că a răspuns solicitărilor mele de a prioritiza intervențiile în județul Suceava”, a spus Șoldan.

El a amintit că în urmă cu aproximativ o lună, tot pe DN 2E, s-au finalizat lucrările de asfaltare între Voitinel și Vicovu de Jos.