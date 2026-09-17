Gestionar de la un CAR, reținut în arest pentru că ar fi băgat în buzunar o sumă imensă, prin sute de împrumuturi falsificate

Polițiștii de la investigarea infracțiunilor economice au luat măsura reținerii în arest, după o anchetă de mai lungă durată, față de un tânăr în vârstă de 29 de ani, acuzat de peste 400 de fapte de delapidare, care ar fi creat un prejudiciu foarte mare, în zona de munte a județului.

Suspectul ajuns în arest se numește Viorel Melinte, are numai 29 de ani și este din Șaru Dornei.

Faptele sunt comise în calitate de casier și gestionar în drept în cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Gura Humorului, punctul de lucru Șaru Dornei.

Suspectul este acuzat că a comis faptele prin aceea că, în perioada 2021-2023, în calitate de casier și gestionar, în mod repetat, cu bună-știință și în mod nejustificat, a creat în mod fictiv operațiuni de acordare a unor împrumuturi, în valoare de 1.338.500 lei, în numele a 132 de persoane (titulari de împrumut), fără acordul acestora și fără ca aceștia să inițieze asemenea demersuri, însușindu-și în interes propriu sumele de bani evidențiate ca fiind remise acestora, din gestiunea unității.

Așadar, gestionarul făcea împrumutul în numele unor membri, iar banii îi băga în buzunar.

Miercuri, 16 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gura Humorului, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore a suspectului Viorel Melinte.

Acuzațiile asupra tânărului sunt amețitoare, 411 infracțiuni de delapidare, în formă continuată, și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2.310 acte materiale).

Din aceste infracțiuni rezultă prejudiciul de aproximativ 250.000 de euro.

Suspectul a ajuns în arestul IPJ Suceava, iar procurorul de caz va decide ce măsuri va lua mai departe.

Astfel de cazuri de delapidare au mai fost și în trecut în județ, însă în ultimii ani nu au mai fost astfel de situații, cel puțin la un asemenea nivel.