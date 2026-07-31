Gest extrem al unei adolescente după o dispută aprinsă cu părinții

Incident grav în seara zilei de joi, 30 iulie, în cartierul George Enescu, din municipiul Suceava.

O adolescentă în vârstă de 17 ani s-a aruncat de la fereastra apartamentului de la etajul patru, acolo unde locuia împreună cu părinții.

Alarma a dat-o chiar tatăl fetei, care a sunat la numărul unic de urgență 112.

Totul s-a întâmplat în urma unor discuții în contradictoriu, pe care minora le-a avut cu părinții.

Adolescenta a fost în cursul zilei de joi la o zi onomastică la Moara, de unde a fost recuperată de tată, care a mers după ea pentru că știa că are momente în care consumă în exces băuturi alcoolice.

Acesta a fost și motivul discuțiilor premergătoare gestului suicidal, mai exact reproșurile venite din partea părinților.

Mai trebuie spus că fata se află în monitorizarea celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava după ce recent a fost găsită în oraș în stare de ebrietate.

”Cazul minorei a ajuns în atenția DGASPC Suceava, în data de 29.06.2026, în urma sesizării din partea Poliției Municipiului Suceava, Biroul de Ordine Publică prin care am fost informați că minora, aflată sub influența băuturilor alcoolice, a fost găsită întinsă pe jos lângă o bancă, în spatele magazinului Luca de pe strada Aleea Lalelelor, fapt ce a necesitat prezența unui echipaj SMURD pentru acordarea primelor îngrijiri medicale.

Ulterior a fost condusă cu ambulanța la secția UPU Suceava – Spitalul Clinic Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava>, unde i s-a stabilit diagnosticul de <etilism acut, intoxicație etanolică>”, au comunicat reprezentanții DGASPC Suceava.

Echipa mobilă Suceava din cadrul Centrului de Servicii multifuncționale de tip rezidențial Suceava a preluat cazul și s-a deplasat la domiciliul minorei, în vederea evaluării inițiale, unde nu s-au constat semne de abuz sau neglijare care să necesite instituirea unei măsuri de protecție special.

”Mama a fost consiliată și responsabilizată în ceea ce privește îngrijirea și creșterea minorei. Ambii părinții au fost de acord cu includerea minorei într-un program de consiliere psihologică în cadrul instituției, prima ședință de consiliere fiind programată pe data de 04.08.2026”, au mai transmis cei de la DGASPC Suceava.

Între timp, lucrurile s-au agravat, iar minora a recurs la gestul extrem din seara zilei de 30 iulie.

Minora este acum internată pe Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență Suceava cu mai multe traumatisme.

În paralel, polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să deslușească toate detaliile acestei tentative de sinucidere.