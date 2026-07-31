Gest disperat al unui bărbat care nu mai suporta durerile provocate de o boală.

Aflat sub tratament medicamentos, bărbatul în vârstă de 62 de ani, din Ostra, ducea lupta cu boala nemiloasă și avea dureri în tot corpul.

În noaptea de 29 spre 30 iulie, durerile s-au accentuat, motiv pentru care a recurs la un gest disperat și s-a autoincendiat cu intenția de a se sinucide.

A fost găsit în dimineața zilei de 30 iulie, de către o cunoștință, dezbrăcat complet și cu arsuri pe corp.

Persoana care l-a găsit a sunat la 112 și a cerut ajutorul unei ambulanțe.

A ajuns la spital în stare foarte gravă, cu arsuri de gradele 2, 3 și 4 pe aproximativ 90 % suprafața corporală, a anunțat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici.

„A fost preluat în stare gravă de o ambulanță tip B care l-a predat ulterior echipajului tip C de la Suceava, ce fusese trimis la întâlnire. Pacientul a fost stabilizat și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava”, a arătat dr. Teodorovici, subliniind că starea bărbatului ars rămâne în continuare foarte gravă.