Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina” găzduiește în aceste zile expoziția „Geometria naturii”, realizată de maestrul Radu Bercea. La 87 de ani, împliniți cu doar câteva zile înainte, pe 29 august 2026, artistul a adus la Suceava o expoziție care a devenit, în scurt timp, o întâlnire între prieteni, o întâlnire cu omul din spatele tablourilor, cu povestea lui, cu felul în care el privește lumea și viața.

Vernisajul expoziției „Geometria naturii” a avut loc miercuri, 2 septembrie 2026, în prezența unui public numeros. A fost o celebrare a artei, dar și a unui om care, de-a lungul timpului, a devenit un reper pentru lumea culturală suceveană.

Expoziția, organizată de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, propune o incursiune în universul artistic al lui Radu Bercea, un univers construit în mai bine de șase decenii de creație. Pictura, grafica, acuarela, gravura, caricatura și tehnicile proprii se întâlnesc într-o operă vastă și diversă, dar unită de o constantă esențială: nevoia artistului de a descoperi și de a exprima, dincolo de aparențe, structura profundă a lumii.

„Geometria naturii”, o incursiune în universul artistic al lui Radu Bercea, la Centrul Cultural „Bucovina”

Natura ca limbaj

„Geometria naturii” pornește de la formele naturii, dar nu se oprește la reprezentarea lor. Frunzele, florile, ramurile, liniile și suprafețele devin pretexte pentru o construcție vizuală în care forma capătă ritm, culoarea capătă energie, iar spațiul devine parte din poveste.

Criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc a surprins foarte bine această perspectivă în discursul de deschidere, vorbind despre paradoxul unei naturi care pare liberă și imprevizibilă, dar în alcătuirea căreia există o ordine subtilă. „Artistul nu copiază aceste forme. Le ascultă”, a spus criticul, definind astfel una dintre cheile acestei expoziții.

În lucrările lui Radu Bercea, natura nu este doar ceea ce vedem. Este ceea ce simțim că există în spatele imaginii: ritm, echilibru, tensiune, armonie. Este o natură trecută prin filtrul sensibilității unui artist care a avut timp, experiență și, mai ales, disponibilitatea de a privi, de a învăța.

Poate tocmai de aceea „Geometria naturii” nu este o expoziție despre geometria rece a formelor, ci despre o ordine vie. O ordine care respiră și care, în interpretarea artistului, se transformă în culoare, linie și emoție.

„Geometria naturii”, o incursiune în universul artistic al lui Radu Bercea, la Centrul Cultural „Bucovina”

Șase decenii de artă

Radu Bercea și-a dedicat întreaga viață artei. Parcursul său de peste șase decenii este unul dintre cele care nu pot fi reduse la o singură formulă. A pictat, a desenat, a gravat, a realizat acuarele și caricaturi, a experimentat tehnici și modalități de expresie, construindu-și treptat un limbaj artistic propriu.

Lucrările sale au fost prezentate în numeroase expoziții personale și colective, în țară și în străinătate, iar temele sale au traversat natura și peisajul, memoria și experiența umană. Diversitatea nu a însemnat însă dispersie. Dimpotrivă, în spatele acestei varietăți se află aceeași privire atentă și aceeași nevoie de a transforma experiența în imagine. La Radu Bercea, arta pare să fi fost întotdeauna mai mult decât o profesie. A fost un mod de a exista.

„Geometria naturii”, o incursiune în universul artistic al lui Radu Bercea, la Centrul Cultural „Bucovina”

Un artist în mijlocul oamenilor

Poate cea mai frumoasă mărturie despre locul pe care maestrul Radu Bercea îl ocupă în comunitatea suceveană a venit chiar din atmosfera vernisajului de la Centrul Cultural „Bucovina”.

Alături de curatorul expoziției, Mihai-Pânzaru PIM, criticul de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc, Antoniu Alexandru Flandorfer, directorul Direcției de Cultură Suceava, și Călin Brăteanu, directorul Centrului Cultural „Bucovina” și amfitrionul evenimentului, s-au aflat artiști plastici, scriitori, oameni de cultură, prieteni și iubitori de artă.

Fiecare a venit, într-un fel, pentru același lucru: să-i fie aproape lui Radu Bercea.

Profesorul Constantin Bulboacă i-a dedicat un catren, clarinetistul Horia Dumitrache a oferit un moment muzical, iar artistul Ovidiu Stanciu i-a dăruit maestrului un portret-caricatură. Gesturile acestea, aparent simple, au avut însă ceva din căldura unei întâlniri între oameni care se cunosc, se respectă și se prețuiesc.

Au fost și amintiri. Povești. Cuvinte rostite de oameni care au avut privilegiul de a-l întâlni pe Radu Bercea în diferite momente ale vieții.

Și poate aici s-a aflat adevărata emoție a zilei.

Pentru că un artist poate fi apreciat pentru opera sa, poate fi admirat pentru talentul său, pentru expoziții, pentru premiile și recunoașterea de care s-a bucurat. Dar există ceva mai greu de câștigat: respectul sincer al oamenilor. Radu Bercea îl are. Fiecare întâlnire cu el este o bucurie.

„Geometria naturii”, o incursiune în universul artistic al lui Radu Bercea, la Centrul Cultural „Bucovina”

Dincolo de operă, Omul

La 87 de ani, Radu Bercea este un nume important al artei plastice sucevene, dar este și un om care a reușit să rămână modest și aproape de oameni.

În jurul său s-a construit, de-a lungul anilor, o formă de respect care nu vine doar din valoarea operei, ci și din felul său de a fi. Din discreție. Din blândețe. Dintr-o anumită liniște interioară pe care cei care îl cunosc o recunosc imediat. Este un om care inspiră fără să caute să impresioneze.

Un om „al bunei dispoziții”, „un sfătuitor”, care a trecut prin experiențe care ar fi putut lăsa în urmă amărăciune, dar care a ales să transforme ceea ce a trăit în artă și în înțelegere. Poate că aceasta este una dintre cele mai importante lecții pe care le oferă Radu Bercea: aceea de a rămâne demn fără să devii rigid, de a fi puternic fără să fii aspru și de a păstra bunătatea chiar și atunci când viața nu a fost întotdeauna blândă (în perioada 1959 – 1964, a fost condamnat politic pentru convingerile sale. În timpul detenției, în lagărele de exterminare din gulagul românesc, a cunoscut o serie de personalități marcante ale intelectualității românești precum: Alexandru Paleologu, academicianul Alexandru Zub, poetul Alexandru Ivasciuc, arhitectul Crașoveanu etc.)

De aceea, oamenii care au venit miercuri la vernisaj nu au venit doar să vadă „Geometria naturii”. Au venit să-l sărbătorească pe Radu Bercea: Artistul. Omul. Prietenul.

„Geometria naturii”, o incursiune în universul artistic al lui Radu Bercea, la Centrul Cultural „Bucovina”

O lecție despre frumusețe

„Geometria naturii” poate fi privită și ca o metaforă pentru parcursul lui Radu Bercea. Natura își are propriile legi, propriile ritmuri și propriile echilibre. Artistul le observă, le ascultă și le transformă în imagine. La fel și viața își construiește, uneori discret, propriile forme de echilibru. Iar Radu Bercea pare să fi învățat să le recunoască. La 87 de ani, Radu Bercea încă pictează (pregătește alte expoziții, în care se vor regăsi lucrări noi), încă explorează, încă dăruiește, încă inspiră.

La finalul vernisajului, maestrul a mulțumit din toată inima oamenilor care, din fiecare dată, sunt alături de el. Așteptăm în curând o nouă întâlnire de suflet, o nouă expoziție ce poartă semnătura lui Radu Bercea.