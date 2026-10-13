Geniu sau pacient?

Sâmbătă seară am fost în transmisie directă martor la o întâmplare fără precedent în istoria nebuniilor petrecute pe gazon: un fotbalist realmente excepțional, Vinicius de la Real Madrid, după o partidă în care nu a strălucit împotriva lui Villareal, a înscris totuși un gol menit a aduce liniștea în tabăra Real-ului, făcând ca scorul să devină 2-0 în minutul 73. Descătușarea a fost generală și deplină, însuși antrenorul Mourinho luând-o la fugă de nebun către grupul de jucători care sărbătoreau reușita, bucuria sa fiind parcă și mai mare decât a elevilor săi, întrucât parcursul fără fisură al Barcelonei (8 victorii din tot atâtea meciuri) ține Real-ul sub o presiune fără precedent în ultimii ani. Așadar, 2-0 în minutul 73 însemna de fapt asigurarea celor 3 puncte vitale în lupta pentru titlu. Numai că… în timp ce autorul golului și restul madridiștilor atinseseră culmea fericirii, arbitrul purta un dialog aparent inexplicabil cu echipa VAR, tot ceea ce văzuserăm cu toții live neindicând niciun motiv de discuții. Reluările fazei au fost însă de-a dreptul năucitoare: cu mult înainte de a înscrie, pe când se afla în propria jumătate de teren și declanșase cursa care avea să-l ducă până în careul advers, Vinicius și-a îndepărtat adversarul direct… trăgându-l grosolan de păr din alergare. E chiar de mirare că nu i-a smuls un smoc zdravăn! Evident, cartonaș roșu direct, iar ca bonus anularea golului și relansarea partidei. S-a terminat totuși 1-0 pentru Real, însă întâmplarea asta nebună ridică încă o dată o problemă aparent fără răspuns: jucătorii geniali sunt totuși loviți și de o doză de demență? Trebuie la un moment dat să facă și o nefăcută? Din toți cei pe care i-am văzut la lucru, doar Pele, Dobrin și Messi nu știu să fi comis vreo nebunie. Nu e întâmplător că ei sunt, în această ordine, și cei mai buni din istorie în clasamentul meu.