Generalul de brigadă Ionel Postelnicu își încheie cariera militară, din 29 noiembrie urmând a fi trecut în rezervă, a anunțat Instituția Prefectului – Județul Suceava.

Ofițerul are 53 de ani împliniți, iar din 2021 și până de curând a asigurat conducerea Jandarmeriei Suceava.

Anterior, Ionel Postelnicu a fost o perioadă destul de lungă și comandant al Școlii Militare de subofițeri Jandarmi Fălticeni.

Prefectul de Suceava, Traian Andronache, a prezentat ca un exemplu concret al implicării sale intervenția în urma inundațiilor din zona Broșteni, din vara lui 2025, unde a fost prezent zi de zi, alături de jandarmii mobilizați în sprijinul populației afectate.

”Prezența și implicarea sa în acele momente au contat în efortul comun de sprijinire a comunităților greu încercate.

Odată cu trecerea în rezervă, începând cu data de 29 noiembrie 2026, Instituția Prefectului – Județul Suceava îi mulțumește pentru colaborarea instituțională, pentru implicare și pentru contribuția adusă la siguranța comunității sucevene.

Îi dorim multă sănătate, liniște și împliniri alături de familie și de cei dragi!”, se arată într-un comunicat de presă.