Gaterist, reținut pentru 24 de ore pentru infracțiuni repetate în domeniul exploatării materialului lemnos

Un gaterist în vârstă de 33 de ani, din Vicovu de Sus, a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta este acuzat de comiterea a două infracțiuni de ,,deținerea în depozite de către operatorul economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru care diferența în plus sau în minus dintre volumul stocului fizic și volumul stocului scriptic, înregistrat în sistemul informațional integrat pentru păduri, depășește 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puțin de 10 metri cubi” și pentru o infracțiune de ,,introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri”.

Faptele de care este acuzat bărbatul sunt practic cu repetiție, iar prima dintre acestea datează din luna ianuarie a anului trecut.

La vremea respectivă, în urma unui control pe linie silvică s-a descoperit o cantitate de 69,46 metri cubi material lemnos fără documente de proveniență legală.

Ulterior, bărbatul a fost pus sub acuzare, dar fără a se lua vreo măsură împotriva sa.

Mai nou, în luna septembrie a acestui an, polițiștii au descoperit în aplicația SUMAL 2.0 faptul că gateristul a încărcat în fals patru fotografii aferente unui aviz de însoțire a materialelor lemnoase, pentru cantitatea de 28,02 mc lemn rotund rășinoase, cunoscând că nu sunt autentice.

În aceste condiții, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu specialiștii Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la sediul firmei, unde au descoperit 38,467 metri cubi material lemnos fără documente de proveniență legală.

Prin coroborarea tuturor probelor și conexarea celor două dosare s-a ajuns la concluzia că se impune reținerea gateristului, măsură care a fost luată pe data de 1 octombrie.