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Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava

Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava
Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava

O situație aberantă urbanistic – o casă cu etaj, construită între blocuri, prin transformarea unui garaj, pe aleile de acces pietonal, a fost remediată de Primăria Suceava, prin demolarea construcției.

La imobilul respectiv s-a ajuns ca urmare a procesului de regenerare urbană, în cadrul căruia se demolează garajele construite pe domeniul public, în aproape toate cartierele municipiului reședință de județ.

Clădirea, care la bază a fost un garaj, a fost demolată în cursul zilei de luni, în cartierul Burdujeni – zona Cuza Vodă 1.

Cazul a fost semnalat de viceprimarul Dan Cușnir, care se întreabă, ca și alții: “Cum a fost posibil așa ceva?”.

Răspunsul îl dă tot el: ”Garaj devenit casă în toata regula, cu etaj, între blocuri, pe aleile de acces ale pietonilor și care bloca accesul mașinilor de pompieri în caz de urgență.

Fiecare a făcut ce a vrut, unde a vrut, fără să se respecte parcursul instituțional al documentelor și al autorizațiilor necesare”.

Nu se precizează de când ar fi fost construcția inițială ori transformarea acesteia, cert e că acum, tăvălugul demolărilor a pus la pământ imobilul care se transformase precum dovleacul din poveste, dintr-un garaj într-o casă cu bucătărie, baie și o cameră, la etaj.

Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava
Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava
Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava
Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava
Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava
Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava

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