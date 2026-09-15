Garaj transformat în casă cu etaj, demolat de Primăria Suceava

O situație aberantă urbanistic – o casă cu etaj, construită între blocuri, prin transformarea unui garaj, pe aleile de acces pietonal, a fost remediată de Primăria Suceava, prin demolarea construcției.

La imobilul respectiv s-a ajuns ca urmare a procesului de regenerare urbană, în cadrul căruia se demolează garajele construite pe domeniul public, în aproape toate cartierele municipiului reședință de județ.

Clădirea, care la bază a fost un garaj, a fost demolată în cursul zilei de luni, în cartierul Burdujeni – zona Cuza Vodă 1.

Cazul a fost semnalat de viceprimarul Dan Cușnir, care se întreabă, ca și alții: “Cum a fost posibil așa ceva?”.

Răspunsul îl dă tot el: ”Garaj devenit casă în toata regula, cu etaj, între blocuri, pe aleile de acces ale pietonilor și care bloca accesul mașinilor de pompieri în caz de urgență.

Fiecare a făcut ce a vrut, unde a vrut, fără să se respecte parcursul instituțional al documentelor și al autorizațiilor necesare”.

Nu se precizează de când ar fi fost construcția inițială ori transformarea acesteia, cert e că acum, tăvălugul demolărilor a pus la pământ imobilul care se transformase precum dovleacul din poveste, dintr-un garaj într-o casă cu bucătărie, baie și o cameră, la etaj.