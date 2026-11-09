Gala Studenților USV 2026, o poveste spectaculoasă în universul Steampunk

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) organizează marți, 17 noiembrie, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, începând cu ora 16.00, „Gala Studenților USV”, unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate comunității studențești ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Ediția din acest an aduce în lumina reflectoarelor studenții de anul I aflați în universul Steampunk, un concept care îmbină eleganța epocii victoriene cu estetica industrială, mecanismele ingenioase și imaginația unei lumi în care trecutul și viitorul se întâlnesc.

Publicul este invitat să pășească într-un decor aparte, în care fiecare moment artistic va alcătui o poveste unică, va transmite emoție și va impresiona. Biletele sunt disponibile atât în format fizic la standurile ASUS din corpurile A și E ale universității, în perioada 9-13 noiembrie, între orele 10:00 și 16:00, cât și online, pe iaBilet.ro.

Odată cu desprinderea de povestea centrală a evenimentului, cei prezenți vor deveni spectatorii unui moment muzical susținut de Alexia Aștelian, cunoscuta artistă care va urca pe scena teatrului la finalul galei.

Organizarea acestui eveniment s-a realizat în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și cu Casa de Cultură a Studenților. Prin intermediul acestui demers cultural ASUS își propune să unească studenții, să încurajeze exprimarea artistică și să creeze contexte în care tinerele talente să se poată afirma, contribuind totodată la consolidarea spiritului comunității universitare.