Gala Studenților USV 2026, un eveniment care îmbracă în mod artistic balul tinerilor boboci din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a avut loc marți seara, începând cu ora 16.00, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din municipiu. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) și constituie unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate comunității studențești a universității sucevene.

Ediția din acest an a adus în lumina reflectoarelor studenți ai anului I aflați în universul Steampunk, un concept care îmbină eleganța epocii victoriene cu estetica industrială, mecanismele ingenioase și imaginația unei lumi în care trecutul și viitorul se întâlnesc. Pe măsură ce spectacolul a intrat în atmosfera creată, publicul a pășit într-un decor aparte, iar fiecare moment artistic a alcătuit o poveste unică, care a impresionat și a transmis emoție. Perechile concurente sau cei din componența lor și-au etalat talentul în fața unei audiențe care i-a apreciat cu ropote de aplauze. Juriul competiției a analizat farmecul și frumusețea fiecăruia, talentul în promovarea temei alese și a deliberat după aprinse dezbateri. Primul loc pe podium a fost ocupat de o pereche formată din studenții Sabina Toader și Eduard Mihaiuc, care au întrunit sufragiile celor mai mulți dintre votanți. I-au urmat perechea de pe locul secund, formată din Elisa Șorodoc și Pavel Spânu, și cei care au ocupat locul trei în concurs, Andreea Onoiu și Mario Bălan.

Gala Studenților USV 2026 a creat atmosfera spectaculoasă din universul science-fiction Steampunk

Spre finalul evenimentului, odată cu finalitatea exprimării poveștii centrale a galei, publicul a putut deveni spectatorul unui moment muzical susținut de Alexia Aștelian, cunoscuta artistă care a susținut un recital pe scena teatrului sucevean.

Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și cu Casa de Cultură a Studenților Suceava. Prin intermediul acestui demers cultural prezentat în cadrul galei, ASUS și-a propus să unească mai ales studenții din anul de debut, să încurajeze exprimarea artistică și să creeze un cadru în care tinerele talente să se poată afirma, contribuind totodată la consolidarea spiritului comunității universitare.