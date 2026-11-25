Un frumos eveniment, care pune în prim-plan persoanele cu dizabilități, va avea loc la finalul acestei săptămâni, în municipiul Suceava.

Gala Persoanelor cu Dizabilități, ajunsă la a patra ediție, are loc duminică, 29 noiembrie, începând cu ora 12:00, la Complex Zamca.

Evenimentul este organizat de Asociația „Bucovina civică”, cu sprijinul mai multor firme sucevene, care contribuie cu produse, servicii, inclusiv cu spațiul necesar, pus la dispoziție gratuit.

”Dacă ești o persoană cu dizabilități sau cunoști pe cineva care și-ar dori să participe, te încurajăm să îi transmiți invitația noastră. Ne dorim să petrecem împreună câteva ore frumoase, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, în care să ne cunoaștem, să legăm noi prietenii, să zâmbim, să dansăm și să ne bucurăm unii de compania celorlalți.

Am pregătit muzică, mâncare, tort, fructe, sucuri și câteva surprize. Totul este gratuit!

Vă așteptăm cu brațele deschise, cu bucurie și cu dorința sinceră de a vă oferi o zi de neuitat! Pentru că bucuria este mai frumoasă atunci când o împărtășim!”, au transmis Andrei Bacoș și Vasile Bolohan, care pot fi contactați în privat, pe conturile lor de socializare, de către cei care doresc să se înscrie, pentru a fi prezenți la eveniment.

Acesta este organizat anual, în preajma zilei de 3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, decretată începând din 1992 de Organizația Națiunilor Unite.