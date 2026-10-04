Patronatele IMM Suceava au organizat cea de-a 32-a ediție a Galei Oamenilor de Afaceri, un eveniment dedicat antreprenorilor și companiilor care contribuie la dezvoltarea economică și socială a județului.

Gala a reunit oameni de afaceri, reprezentanți ai administrației publice, instituțiilor, mediului academic și societății civile și a pus în prim-plan performanța antreprenorială, continuitatea, inovația, investițiile și implicarea în comunitate.

Un moment important al serii l-a reprezentat premierea celor nouă companii care au împlinit 30 de ani de activitate: Accept Software, Astralux, Avantec Protect Service, Avastar, Dru-Po, Euro-Tehnic, Iricris Baby Com, Savcom și Tarsin Com.

La categoria Excelență în Antreprenoriat au fost premiate Set-Corporation – Mesopotamia, Queen Concept Flowers și Strămoșia, iar categoria Brand Sucevean a adus în prim-plan Dorna Medical și Yumm Corporation.

Gala Oamenilor de Afaceri Suceava 2026 – 32 de ani de antreprenoriat, performanță și implicare

Gala a acordat o atenție specială și domeniilor tehnologice.

La categoria Cercetare, Hi-Tech și Inteligență Artificială au fost premiate Assist Software, Expertware și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

De asemenea, au fost recunoscuți tinerii antreprenori de succes, prin premierea Toffio, TIA World – Autodel și Dulce – Cofeturi Artizanale Țibeni.

O secțiune importantă a fost dedicată contribuției la dezvoltarea comunității, fiind premiate Rotary Club Suceava, Asociația pentru Localnici, InBusiness Club Suceava, Institutul Bucovina, EduMax, Asociația Gustă din Bucovina și Asociația Bucovina Civică.

Gala Oamenilor de Afaceri Suceava 2026 – 32 de ani de antreprenoriat, performanță și implicare

În cadrul galei au fost acordate și Premiile Speciale ale Patronatelor IMM Suceava, pentru deosebita colaborare derulată de-a lungul anilor.

Distincțiile au revenit companiilor Bermas, Carpatis, Express Euroscan, Killer, Lidana Com, Lust Expert, Office Consulting, Sid Investment, Superstar Com și Ursa Mare Com Prod.

„Gala Oamenilor de Afaceri Suceava este despre oamenii care au construit și continuă să construiască afaceri, despre performanță, continuitate și despre responsabilitatea față de comunitatea în care activăm. Le mulțumim tuturor antreprenorilor, partenerilor și invitaților care au fost alături de noi la această ediție”, a transmis Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatelor IMM Suceava.

Gala Oamenilor de Afaceri Suceava 2026 – 32 de ani de antreprenoriat, performanță și implicare