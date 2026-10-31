Gala Excelenței în Afaceri 2026 – Topul Firmelor Bucovina 2025

Gala Excelenței în Afaceri – Topul Firmelor Bucovina 2025, unul dintre cele mai importante și relevante evenimente dedicate mediului de afaceri sucevean, a avut vineri, octombrie, organizator fiind Camera de Comerț și Industrie Suceava.

Gala a fost deschisă de președintele CCI Suceava, Nicolae Troașe, după care au luat cuvântul administratorul public al județului, Cezar Ioja, deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, rectorul Universității Suceava, Mihai Dimian și vicepreședintele PNL Suceava, Alexandru Covașă.

Desfășurată la Prestige Ballroom Suceava, ediția din acest an a reunit antreprenori, manageri și reprezentanți ai companiilor sucevene, membre active ale comunității de afaceri susținute de sistemul cameral național – oameni care, prin viziune, perseverență și multă dedicare, contribuie la dezvoltarea economiei locale și la consolidarea unui mediu de business competitiv și responsabil.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul partenerilor: Express Euroscan – Yacoo şi Mirifique Lebanese Restaurant dar și al sponsorilor: Agn Depot, Artdent Dentistry, Atlantis Gold, Autodel, BCR, Bermas, Betty Ice, Banca Transilvania, NOIR Coffee Roasters, Cearfisa, Damiena, Darex Auto, Dorna Medical, Egger Romania, Esther Cakes, Expert Music, Farmacor Green, Fly Music, General Construct, Generali Asigurări, Groupama, Killer, Lider Servicii, Marketorama, Maspex Bucovina, Ponable Com, Reko Packaging, Ritmic Com, Domeniile Sâmburești, Sidem, TBI bank, Termohabitat și Ursa Mare Comprod.

Camera de Comerț și Industrie Suceava le adresează sincere mulțumiri pentru încrederea, implicarea și contribuția valoroasă adusă la succesul acestei ediții.

În cadrul Galei au fost acordate distincții menite să onoreze companiile care au dovedit stabilitate, continuitate și angajament profund față de dezvoltarea economiei județene.

• Trofeul de excelență pentru 35 ani de activitate

AUTOSERVICE SRL

BERMAS SA

ORIENT SRL

TRUCK FULLSERVICE S.R.L.

• Trofeul de excelență pentru 30 ani de activitate

AVANTEC PROTECT SERVICE SRL

BILCO TRADING SRL

EURO TEHNIC SRL

EVESICRAN COM SRL

TARSINCOM SRL

• Trofeul de excelență pentru 25 ani de activitate

CHEZA SRL

DAMIENA SRL

LUMY TOOLS TRANS SRL

REGIONAL CONSULTING SRL

ROCAST NORD SRL

SIDEM SRL

• Trofeul de excelență pentru 20 ani de activitate

ANGELCRIS SRL

BOHEMIA CONSTRUCT SRL

BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SRL

EGGER ROMANIA SRL

ELECTROAXA SRL

ELIMECRO SRL

EXPRESS EUROSCAN SRL

FLY MUSIC SRL

LITTLE STAR SRL

RO UTIL INSTAL SRL

TIBECO SRL

• TROFEE SPECIALE:

SET CORPORATION – compania cu cel mai mare număr de angajați din județul Suceava în anul 2025

AUTO ADRIA – parteneriat de durată cu Camera de Comerț și Industrie Suceava

AUTOSCHUUN – parteneriat de durată cu Camera de Comerț și Industrie Suceava

EURO ZONE RECURTING – parteneriat de durată cu Camera de Comerț și Industrie Suceava

BIOMEDICA – parteneriat de durată cu Camera de Comerț și Industrie Suceava

GRAVEX COMPANY – parteneriat de durată cu Camera de Comerț și Industrie Suceava

MEGA AUTO – parteneriat de durată cu Camera de Comerț și Industrie Suceava

Topul Firmelor Bucovina – o imagine a mediului de afaceri din județ

Aflată la cea de a 36-a ediție, Gala Excelenței în Afaceri s-a dovedit a fi un cadru elegant de celebrare a succesului antreprenorial local, care premiază performanța economică reală a județului.

Clasamentul oficial – Topul Firmelor Bucovina, reprezintă un clasament realizat conform unei metodologii unitare aplicate la nivel național de întregul sistem cameral, având la bază indicatori economici obiectivi: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat.

Prin acuratețea și transparența sa, acest clasament oferă o imagine clară, obiectivă și completă asupra mediului de afaceri din județ, constituind un veritabil barometru al economiei locale, care recunoaște și premiază performanța autentică.

„Rezultatele economice prezentate de Topul Firmelor Bucovina 2025 reconfirmă vitalitatea și progresul economiei sucevene.

Chiar și într-un context economic schimbător și nefavorabil, comunitatea de afaceri suceveană rămâne un model de forță, încredere și echilibru, iar antreprenorii suceveni continuă să demonstreze reziliență, adaptabilitate și viziune, consolidând prestigiul și identitatea economică a județului.

Pentru aceștia, Gala Excelenței în Afaceri reprezintă o tradiție consacrată și un moment de referință anuală – o seară în care celebrăm rezultatele, oamenii și valorile care dau identitatea mediului economic al Bucovinei.

Acest lucru ne încurajează să ne continuăm misiunea de partener strategic al mediului de afaceri, acționând constant pentru dezvoltarea și apărarea intereselor comunității antreprenoriale. Misiunea noastră se realizează prin acțiuni concrete de reprezentare, consultanță și promovare în dialogul cu principalii factori de decizie, dar și prin facilitarea accesului la informații, programe de formare și identificarea de parteneri de afaceri pe piețele externe.

Camera de Comerț și Industrie Suceava nu este doar o organizație de apartenență, ci o structură de suport real pentru companiile sucevene – de la nivel local, la nivel global, fiind parte dintr-o rețea internațională de sprijin pentru întreprinderi și facilitând accesul acestora la piețe noi, identificarea de parteneri internaționali și oportunități reale de colaborare, atât în spațiul european, cât și dincolo de acesta.

În tot ceea ce facem, ne propunem să rămânem fideli principiului care ne ghidează de peste trei decenii – acela de a fi aproape de antreprenori, de a le înțelege provocările și de a-i susține activ în dialogul cu factorii de decizie”, au transmis reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Suceava. Aceștia au adresat sincere felicitări tuturor companiilor sucevene, recunoscând eforturile acestora, profesionalismul și dedicarea de care dau dovadă și mulțumiri partenerilor și sponsorilor care au contribuit la reușita acestei ediții.