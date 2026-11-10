La Căminul Cultural din Satu Mare s-a desfășurat duminică, 8 noiembrie 2026, cea de-a XI-a ediție a Galei de premiere „10 pentru folclor”, un eveniment dedicat promovării și păstrării patrimoniului cultural tradițional, precum și recunoașterii eforturilor celor care contribuie la transmiterea folclorului românesc către noile generații.

Unul dintre cele mai importante momente ale galei l-a reprezentat anunțarea numărului de ore opționale de folclor care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027.

Potrivit inspectorului școlar pentru arte, prof. Loredana Mihaela Ceică, în noul an școlar vor fi organizate 80 de ore opționale de folclor în diferite școli din județ, o confirmare a interesului pentru educația prin cultură și pentru păstrarea identității tradiționale.

„Mă bucur să constat că, de la un an școlar la altul, opționalele propuse sunt tot mai diversificate, mai interesante și mai adaptate preocupărilor copiilor. Cele 80 de ore opționale de folclor care se studiază deja în anul școlar 2026–2027 demonstrează că există interes și disponibilitate pentru valorificarea patrimoniului cultural în școală. Folclorul nu înseamnă doar cântec și dans, ci istorie, identitate, apartenență și educație. Prin astfel de inițiative, le oferim copiilor șansa de a-și cunoaște rădăcinile și de a deveni, la rândul lor, păstrători ai tradițiilor românești”, a subliniat inspectorul școlar pentru arte din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Loredana Ceică.

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a XI-a: 80 de ore opționale de folclor în școlile din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027

„Parada instrumentelor tradiționale”

La eveniment a fost prezent, ca în fiecare an, părintele consilier eparhial Mihai Cobziuc, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a subliniat rolul Bisericii în promovarea identității și unității naționale. Momentul său a fost unul deosebit de emoționant, părintele oferind publicului o priceasnă, acompaniat de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava.

Un alt moment special al evenimentului a fost „Parada instrumentelor tradiționale”, prezentată de maestrul Leonard Zamă, membru fondator al proiectului „10 pentru folclor”, o incursiune în universul sonor al tradițiilor autentice românești.

Programul artistic a reunit nume apreciate ale folclorului bucovinean și național. Rând pe rând, au urcat pe scenă maestrul coregraf Ion Băițan și artiștii profesioniști ai Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava: Nicolae Vieru, Dana Dăncilă, Ionuț Peiu, Leonard Raicu, Adrian Semeniuc și Sorin Filip.

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a XI-a: 80 de ore opționale de folclor în școlile din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027

Duet: Sorin Filip și Gabriel Treteag

Un moment care a surprins și a încântat publicul a fost duetul dintre consacratul interpret de muzică populară Sorin Filip, apreciat totodată pentru activitatea sa de profesor de canto popular, și tânărul interpret Gabriel Treteag, la rândul său un profesor de muzică dedicat.

Trupa de balet a instituției culturale sucevene a prezentat patru suite de jocuri populare din diferite zone ale țării, dansatorii fiind pregătiți de coregraful Alexandru Curcuță. Spectacolul a fost completat de tinerele și talentatele colaboratoare ale Caravanei Folclorului: Petronela Butnaru, Alexandra Negru și Diana Seserman.

Întregul program artistic a fost susținut de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava, dirijată de tânărul și apreciatul dirijor Bogdan Cotruț.

Organizatorii au adresat mulțumiri speciale gazdei evenimentului, primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric, pentru implicare și susținere, „într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și social, în care sprijinul comunității și al autorităților locale sunt esențiale pentru continuarea proiectelor culturale”.

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a XI-a: 80 de ore opționale de folclor în școlile din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027

Continuitate

Gala de premiere „10 pentru folclor” a fost organizată de Primăria și Consiliul Local al comunei Satu Mare, în parteneriat cu Asociația „10 pentru folclor”, beneficiind de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava și al Consiliului Județean Suceava.

Prin fiecare ediție, spun organizatorii, proiectul „10 pentru folclor” demonstrează că tradițiile pot rămâne vii atunci când sunt asumate, promovate și transmise mai departe, iar educația prin folclor reprezintă o investiție în identitatea culturală a generațiilor viitoare. Spectacolul de gală va fi difuzat integral pe pagina oficială „10 pentru folclor”. Premiera va avea loc duminică, 15 noiembrie 2026, începând cu ora 13:00.

Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de proiect și au contribuit, prin implicare, susținere și încredere, la organizarea acestei noi ediții a Galei „10 pentru folclor”.

„Mulțumesc autorităților locale și județene, Inspectoratului Școlar Județean Suceava, partenerilor, artiștilor, cadrelor didactice și tuturor celor care cred în valoarea acestui proiect. Continuitatea demersului nostru este esențială. <10 pentru folclor> nu este doar un proiect cultural, ci o misiune de suflet, prin care ne dorim să apropiem copiii și tinerii de valorile autentice, să le cultivăm respectul pentru tradiții și să contribuim la păstrarea identității noastre naționale. Faptul că proiectul a devenit cunoscut și apreciat la nivel național ne onorează, dar ne și responsabilizează să mergem mai departe. Cred cu tărie că tradiția se păstrează mai ales prin educație, implicare și continuitate. Iar noi vom continua să construim împreună, pentru ca folclorul să rămână viu în sufletele generațiilor viitoare”, a completat Mihaela Bârsan.