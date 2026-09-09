Gabriela Cazac, IȘJ Suceava, despre rezultatele PISA: „Elevul primește informație, dar nu știe să o aplice”

Rezultatele recente de la PISA – Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – arată o scădere a performanțelor elevilor români de 15 ani la toate cele trei discipline evaluate: Științe, Citire și Matematică.

Gabriela Cazac, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, consideră că rezultatele PISA readuc în discuție una dintre problemele importante ale învățământului românesc: elevii acumulează informații, dar întâmpină dificultăți atunci când trebuie să le folosească în situații concrete.

„Elevul primește informație, dar nu știe să o aplice. De aici vin rezultatele PISA extrem de proaste”, a explicat Gabriela Cazac.

În opinia sa, una dintre problemele sistemului românesc este faptul că învățământul rămâne prea teoretizat și mai puțin orientat către aplicații practice, în timp ce evaluările PISA urmăresc tocmai capacitatea elevilor de a utiliza ceea ce au învățat în situații din viața de zi cu zi.

„Pot exista profesori calificați care să nu încline spre <a învăța să faci>”, a spus reprezentanta IȘJ Suceava.

Gabriela Cazac a explicat diferența dintre modul tradițional de predare și cerințele evaluărilor PISA printr-un exemplu de la disciplina pe care o predă, limba și literatura română.

„Profesorul cere: <Identifică metafora din text>. Pe când PISA solicită: <Ce a vrut să spună poetul?>, <Ce înțelegi de aici?>. Aceasta este diferența”, a explicat aceasta.

Elevul poate cunoaște definiția unei metafore, poate reproduce o regulă sau o informație învățată la clasă, însă poate întâmpina dificultăți atunci când trebuie să interpreteze un text sau să folosească informația într-o situație nouă.

„Nu știu cât de relevante sunt aceste testări pentru învățământul românesc care lucrează, de la un capăt la altul, în alt mod.

Predăm într-un fel și evaluăm altfel. Aici mi se pare că este o problemă. Subliniez că este o părere personală”, a declarat Gabriela Cazac.