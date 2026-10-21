Gabriel Matei ar urma să preia conducerea Inspectoratului Școlar Suceava

Inspectorul școlar adjunct Gabriel Matei ar urma să preia conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, acesta urmând să-l înlocuiască pe Ciprian Nicolae Anton, potrivit unor surse politice.

Schimbarea vine în contextul învestirii noului Guvern propus de Luca Niculescu, format majoritar din miniștri PSD, conducerea mai multor instituții conduse de membri PNL urmând să fie preluată de oameni noi, agreați de PSD.

Gabriel Matei este din Fălticeni și este profesor de sport. A fost consilier local, iar actualmente este consilier județean din partea PSD. A fost și director al Colegiului ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, funcție pe care fusese numit, întrucât nu a promovat examenul de ocupare a funcției. Este adjunct al IȘJ din 2022.

De cealaltă parte, Ciprian Anton este membru PNL și este șeful IȘJ din aprilie 2025