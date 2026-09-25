Fuziune prin absorbție între Bioenergy și Thermonet Suceava

Compania care produce energia termică necesară populației racordate la sistemul centralizat în municipiul Suceava, SC Bioenergy SA, va fuziona, prin absorbție, cu societatea care asigură transportul și distribuția căldurii și apei calde – SC Thermonet SRL.

Procesul de fuziune, demarat de ceva vreme, necesită parcurgerea mai multor etape, inclusiv exprimarea acordului autorității administrației publice locale.

Un proiect de hotărâre în acest sens, inițiat de către primarul Vasile Rîmbu, urmează să fie discutat de către aleșii locali în ședința de miercuri, 30 septembrie.

Conform acestuia, va fi analizată solicitarea formulată de reprezentanții SC Thermonet SRL și SC Bioenergy SA, prin care a fost adusă la cunoștința Municipiului Suceava intenția de realizare a unei reorganizări societare prin fuziune prin absorbție, în cadrul căreia SC Bioenergy SA va avea calitatea de societate absorbantă, iar SC Thermonet SRL calitatea de societate absorbită, precum și solicitarea privind analizarea efectelor acestei operațiuni asupra Contractului de delegare nr. 30104/15.10.2015, de concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat.

Societatea absorbantă ar urma să preia, conform legii, drepturile și obligațiile societății absorbite.

„Este necesar ca SC Bioenergy SA, în calitate de societate absorbantă, să preia integral drepturile și obligațiile asumate de SC Thermonet SRL, inclusiv obligațiile privind continuitatea și calitatea serviciului public, investițiile, indicatorii de performanță, personalul, precum și celelalte angajamente contractuale asumate de delegat.

SC Bioenergy SA trebuie să dețină toate licențele, autorizațiile, avizele, acordurile și celelalte documente de reglementare necesare pentru desfășurarea, în condițiile legii, a tuturor activităților și serviciilor care fac obiectul contractului de delegare, anterior momentului în care aceasta va presta efectiv serviciul în calitate de operator succesor.

Această condiționare este necesară pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică și pentru garantarea faptului că societatea absorbantă îndeplinește toate condițiile legale și contractuale care permit prestarea serviciului public fără afectarea utilizatorilor acestuia”, spun reprezentanții administrației locale, care, ulterior finalizării procedurii de fuziune, doresc ca raporturile contractuale să fie actualizate prin încheierea documentelor juridice necesare, inclusiv, după caz, a unui act adițional la contractul cu municipalitatea.