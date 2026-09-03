Furt cu repetiție de la o hală din Vatra Dornei, printre autori fiind și o persoană cu handicap

Polițiștii din Vatra Dornei au reușit să-i depisteze în timp record pe autorii unor furturi de la o hală pentru confecționarea peleților.

Reclamația a fost depusă de proprietar miercuri, 2 septembrie, la orele amiezii, iar câteva ore mai târziu hoții erau prinși.

Este vorba de trei persoane, respectiv un minor de 17 ani și doi adulți, dintre care unul este cu handicap.

Minorul și bărbatul care nu are probleme medicale au fost reținuți pentru 24 de ore pentru infracțiunea de furt calificat, în timp ce persoana cu handicap urmează să fie expertizată medical pentru a se stabili dacă are discernământ.

Cei trei au recunoscut că în lunile ianuarie și iunie din 2026 au intrat în hala cu pricina, de unde au furat 3 drujbe, 6 motoare de linie pentru debitarea materiei lemnoase, o bormașină și mai multe scule, care valorau în total aproximativ 10.000 de lei.

O parte din bunuri, respectiv două drujbe, au fost recuperate și restituite proprietarului de drept.

Pentru celelalte bunuri furate s-a stabilit că au fost vândute și urmează să se continue cercetările în tentativa de a fi recuperate.