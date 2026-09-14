Furnizarea gazelor naturale va fi sistată miercuri pe nouă străzi din municipiul Suceava

Consumatorii racordați la sistemul de alimentare cu gaze naturale de pe nouă străzi din municipiul Suceava nu vor beneficia miercuri de acest serviciu, timp de aproximativ șase ore.

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid anunță că este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz miercuri, 16 septembrie, în intervalul orar 09:00-15:00, la consumatorii de pe străzile Stațiunii, Slătioarei, Viitorului, Bistriței, Măgurei, Victoriei, Ostra, Petricica și Victoriei.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

”Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori”, au transmis reprezentanții companiei.

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de circa 27.000 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României şi o reţea de electricitate de peste 65.000 km în şase judeţe din Moldova.