Furnizarea apei potabile va fi întreruptă timp de 24 de ore în cartierul Zamca, pentru lucrările de modernizare a rețelei

Locuitorii cartierului sucevean Zamca vor trebui să se pregătească pentru a se descurca o zi întreagă fără apă la robinete. Oprirea de 24 de ore a furnizării apei potabile va avea loc săptămâna viitoare, de miercuri dimineață până joi dimineață, timp în care vor fi făcute lucrări necesare racordării și punerii în funcțiune a noilor instalații de furnizare a apei potabile, executate cu finanțări europene.

Conducerea ACET Suceava a anunțat că sistarea furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă este necesară începând cu data de 12.08.2026, ora 09:00, până în data de 13.08.2026, ora 09.00, în vederea executării unei cuplări și modificări în instalațiile de alimentare cu apă potabilă din cartierul Zamca.

Vor fi afectați de oprirea furnizării apei potabile utilizatorii casnici, agenți economici şi instituții publice din zona străzilor: Narciselor, Vişinilor, Stejarului, Octav Băncilă, Teodor Neculuță, Ion Neculce, Dionisie Pară, Zămcii, Ilie Lașcu, Grigore Ureche inclusiv cei arondați punctului termic Zamca 5, Dimitrie Cantemir, Nicolae Costin, Ion Neculce, Grigore Ureche, Mărăşeşti de la intersecția cu bdul George Enescu până la intersecția cu str. Zamcei, Cireșoaia, I.G. Sbiera de la intersecția cu str. Mărăști până la intersecția cu str. Veronica Micle, Mărăști de la intersecția cu str. Mărăşeşti până la intersecția cu str. I.G. Sbiera inclusiv punctele termice T.R.C., Intersecţie şi Zamca 4.

„Rugăm consumatorii să îşi asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval de timp.

La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute şi apa să fie utilizată doar în scopuri menajere până la limpezirea ei.

Dacă situația persistă, sunați la Dispeceratul ACET SA Suceava, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulțumim pentru înţelegere”, au transmis reprezentanții ACET.

Lucrările din cartierul Zamca sunt executate în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020″, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (etapa I – POIM) şi din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa a II-a – PDD) – pentru contractul de execuție lucrări SV-CL-01 – Modernizarea gospodăriilor de apă, capacităților de înmagazinare și a stațiilor de pompare în localitățile Suceava și Fălticeni – LOT 1 – Sistem de alimentare cu apă Suceava.