Furnizarea apei potabile revine la program normal în Poiana și Roșcani

ACET S.A. Suceava informează locuitorii din Roșcani, orașul Liteni, și Poiana, orașul Dolhasca, că, începând de luni, 31 august 2026, furnizarea apei potabile revine la program normal.

Măsura este posibilă ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele zile, care au contribuit la refacerea nivelului apei din sursele care alimentează sistemul de distribuție. În prezent, nivelul apei a ajuns la aproximativ 55% din nivelul maxim, ceea ce permite reluarea furnizării fără aplicarea programului special.

Cu toate acestea, situația rămâne una care necesită prudență și responsabilitate în consumul de apă. ACET Suceava face apel la toți consumatorii să evite utilizarea apei potabile pentru udarea gazonului, grădinilor și spațiilor verzi, precum și orice alte consumuri care nu sunt strict necesare.

”Reamintim că nivelul actual al surselor nu reprezintă o refacere completă a rezervelor, iar un consum ridicat poate duce, într-un timp scurt, la scăderea din nou a nivelului apei și la apariția unor dificultăți în asigurarea continuității alimentării.

În cazul în care consumul de apă va crește semnificativ, iar rezervele vor scădea din nou, vom fi nevoiți să reintroducem programul special de furnizare a apei.

Facem, astfel, apel la toți locuitorii din Roșcani și Poiana să folosească apa cu responsabilitate și doar pentru necesitățile esențiale, pentru ca furnizarea în regim normal să poată fi menținută.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat în gestionarea acestei perioade dificile!”, au precizat reprezentanții ACET Suceava.